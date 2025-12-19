Leslie Mandoki megható videóban üzent a súlyos betegséggel küzdő barátjának

Alaposan megrázta a német közéletet a hír, hogy Thomas Gottschalk, a német televíziózás egyik utolsó, valóban korszakos alakja súlyos betegséggel, rákkal küzd. A „Wetten, dass…?” legendás házigazdája évtizedeken át volt a szombat esték megkerülhetetlen figurája, aki nemcsak műsorvezetőként, hanem kulturális jelenségként is generációkat kötött össze. Most azonban élete legnehezebb harcát vívja – és erre a küzdelemre megható módon reagált egyik legrégebbi barátja, Leslie Mandoki.

Leslie Mandoki Thomas Gottschalknak küldött videóüzenete igazán szívmelengető gesztus volt (Fotó: Mandoki Soulmates)

Leslie Mandoki zenekara sokat köszönhet a német ikonnak

A zenész a német RTL-en elhangzott interjú után nem tudott hallgatni: szívszorító videóüzenetben és hosszú posztban idézte fel több mint ötvenéves közös útjukat. Mandoki hangsúlyozta, hogy a showbizniszban betöltött helyért mindig meg kellett harcolni, de semmi sem hasonlítható ahhoz a küzdelemhez, amit most Thomas vív. Üzenetében nemcsak jókívánságokat fogalmazott meg, hanem egy egész életművön átívelő barátság történetét is elmesélte.

Majdnem 50 éve ismerik már egymást

A kapcsolatuk a ’70-es évek végén indult, amikor Gottschalk elsőként adott színpadot Mandokinak: „Gottschalk volt az, aki először bemutatta az első Mandoki-albumomat, előbb az NA SO WAS-ban, majd a Late Night Show-ban” – írta korábban egy posztjában. Kiemelte: Thomas nem csupán bemutatta őt, hanem emberi hitelességgel, bátorítással támogatta akkor is, amikor a „Mandoki-világ” még csak formálódott, és semmi sem volt magától értetődő.

Óriási nevekkel volt egy színpadon

A közös munka később legendás pillanatokat hozott a német televíziózásban: a „Wetten, dass…?” színpadán a Mandoki Soulmates mellett olyan előadók kaptak teret, mint a No Angels vagy Donovan, miközben Gottschalk a nemzetközi zenei elit – Phil Collins, Lionel Richie, Jennifer Rush – előtt is kaput nyitott. Közösen hozták létre a ZDF-en sugárzott „50 Jahre Rock” monumentális műsorokat, ahol Ian Anderson, Jack Bruce, Greg Lake, Eric Burdon és sokan mások léptek fel.

Bízik benne, hogy meggyógyul a barátja

Mandoki különösen meghatónak nevezte azt is, amikor Gottschalk vezette fel a 100 éves Audi jubileumára komponált ünnepi szimfóniáját, valamint a wolfsburgi stadionkoncertet, ahol több tízezer ember előtt együtt mozgatták meg a tömeget. Most azonban minden tapsnál és sikerélménynél fontosabb lett az emberi szó. Mandoki a legmélyebb szívből kívánt teljes felépülést barátjának, és azt, hogy még visszatérjen „azzal a mosollyal, spontaneitással és életigenléssel”, amely miatt egy egész ország szerette meg Thomas Gottschalkot.