Leslie Mandoki: „Én nem hagytam el az országot, engem elzavartak..."

Leslie Mandoki Németországból jelentkezett be online a Mokkába, ahol Zavaros Eszter és Szabó Zsófi beszélgettek a világhírű zenészlegendával nemcsak az ünnepekről, hanem pályájának meghatározó pillanatairól, a szabadságvágyáról és arról a misszióról is, amely immár évtizedek óta végigkíséri az életét. Mandoki számára a karácsony évek óta ugyanazt jelenti: a családot, az összetartozást és az elcsendesedést egy rendkívül mozgalmas év után. Elmondása szerint náluk az ünnep mindig különleges, hiszen ilyenkor a gyerekei a világ minden pontjáról hazatérnek, az asztalra pedig már jó előre elkészíti az ételeket, mert ez az időszak számára a meghittségről és a háláról szól.

Leslie Mandoki karácsonya idén is a családja melegében telik (Fotó: hot! magazin)

Leslie Mandoki jótékonyság fontosságáról beszélt

A beszélgetés során szóba kerültek az idei jótékonysági események is, amelyek Leslie Mandoki életében kiemelt szerepet töltenek be. Mint mondta, lassan negyven éve azon dolgozik, hogy valamit visszaadhasson abból, amit a közönségtől kapott: „Nálunk az utóbbi 35 évben mindig ugyanúgy telik a karácsony. Jönnek haza a gyerekek a világ minden részéről, már készítem elő az ételt. Ez egy csodálatos időszak, tele van meghittséggel” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy az ünnepi időszak különösen kedvez annak, hogy az emberek a napi gondjaik mellett másokra is gondoljanak:

Lassan 40 éve vagyok azon, hogy valamit visszaadjak. Az emberek napi gondjaival foglalkozva írjuk a dalokat a legnagyobb hálával és tisztelettel, ilyenkor visszaemlékezünk arra, hogy mennyit kaptunk a közönségtől.

– árulta el.

Elképesztő mennyiségű pénzt gyűjtöttek össze idén is

Mandoki minden évben hatalmas adománygyűjtő gálát szervez Németország legnagyobb csatornája, a ZDF segítségével, ahol egyetlen este alatt gyerekek számára gyűjtenek támogatást. Tavaly 32 millió euró, idén pedig 27 millió euró gyűlt össze:

Bármilyen vészterhes időben is vagyunk, fontos, hogy visszaadjunk valamit. Ez Európa legnagyobb charity show-ja

– hangsúlyozta, majd megható történeteket is megosztott, köztük egy idős néniét, aki a megemelt lakbér és a szűkös nyugdíj ellenére is félretett öt eurót a gyerekeknek. A zenész szerint adományozók között ugyanúgy vannak világsztárok és focisták, mint hétköznapi emberek: volt, aki új szerződése után 100 ezer eurót ajánlott fel, mások pedig a lehetőségeikhez mérten segítenek.