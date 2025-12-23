Leslie Mandoki: „Én nem hagytam el az országot, engem elzavartak..."

Leslie Mandoki Németországból jelentkezett be online a Mokkába, ahol Zavaros Eszter és Szabó Zsófi beszélgettek a világhírű zenészlegendával nemcsak az ünnepekről, hanem pályájának meghatározó pillanatairól, a szabadságvágyáról és arról a misszióról is, amely immár évtizedek óta végigkíséri az életét. Mandoki számára a karácsony évek óta ugyanazt jelenti: a családot, az összetartozást és az elcsendesedést egy rendkívül mozgalmas év után. Elmondása szerint náluk az ünnep mindig különleges, hiszen ilyenkor a gyerekei a világ minden pontjáról hazatérnek, az asztalra pedig már jó előre elkészíti az ételeket, mert ez az időszak számára a meghittségről és a háláról szól.
A beszélgetés során szóba kerültek az idei jótékonysági események is, amelyek Leslie Mandoki életében kiemelt szerepet töltenek be. Mint mondta, lassan negyven éve azon dolgozik, hogy valamit visszaadhasson abból, amit a közönségtől kapott: „Nálunk az utóbbi 35 évben mindig ugyanúgy telik a karácsony. Jönnek haza a gyerekek a világ minden részéről, már készítem elő az ételt. Ez egy csodálatos időszak, tele van meghittséggel” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy az ünnepi időszak különösen kedvez annak, hogy az emberek a napi gondjaik mellett másokra is gondoljanak:
Lassan 40 éve vagyok azon, hogy valamit visszaadjak. Az emberek napi gondjaival foglalkozva írjuk a dalokat a legnagyobb hálával és tisztelettel, ilyenkor visszaemlékezünk arra, hogy mennyit kaptunk a közönségtől.
– árulta el.
Mandoki minden évben hatalmas adománygyűjtő gálát szervez Németország legnagyobb csatornája, a ZDF segítségével, ahol egyetlen este alatt gyerekek számára gyűjtenek támogatást. Tavaly 32 millió euró, idén pedig 27 millió euró gyűlt össze:
Bármilyen vészterhes időben is vagyunk, fontos, hogy visszaadjunk valamit. Ez Európa legnagyobb charity show-ja
– hangsúlyozta, majd megható történeteket is megosztott, köztük egy idős néniét, aki a megemelt lakbér és a szűkös nyugdíj ellenére is félretett öt eurót a gyerekeknek. A zenész szerint adományozók között ugyanúgy vannak világsztárok és focisták, mint hétköznapi emberek: volt, aki új szerződése után 100 ezer eurót ajánlott fel, mások pedig a lehetőségeikhez mérten segítenek.
A hátrányos helyzetű és beteg gyerekek támogatását különösen fontosnak tartja: „Reménytelen helyzetekben próbálunk reményt nyújtani. Legyen szó rákos gyerekről, akinek végigkísérjük az utolsó heteit, hogy valóra váljon minden megmaradt álma…” – mondta megrendülten, hozzátéve, hogy számára ez az egész tulajdonképpen egy hálaadás: azok segítik a sötétségben élőket, akik az élet napos oldalán járnak.
Az idei év szakmailag is mérföldkő volt számára, hiszen jubileumi koncertet adott „50 év szabadságvágy” címmel. Ennek kapcsán beszélt arról is, mit jelent számára a szabadság és az alkotás, valamint arról, miért él évtizedek óta Németországban. „Én nem hagytam el az országot, engem elzavartak. Soha nem kaptam magyar útlevelet. Soha nem hagytam volna el szeretett hazámat, ha nem zavarnak el” – fogalmazott őszintén. Elmondása szerint a szabadságvágy és az alkotás ereje mindennél erősebb volt, ezért indult el annak idején, Csupó Gáborral együtt Nyugat felé.
A Mandoki Soulmates jubileumi koncertfilmje december 27-én, 20 órától kerül képernyőre a Super TV2-n, ahol a nézők nemcsak a legendás zenész pályájába, hanem abba a gondolkodásmódba is betekintést nyerhetnek, amely évtizedek óta meghatározza Leslie Mandoki életét és munkásságát.
