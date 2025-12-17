Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Lékai-Kiss Ramóna a Reszkessetek, betörők! miatt döntött úgy: elhagyja az országot

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 15:35
A műsorvezető New Yorkból jelentkezett be.

Egy boldog családi videót osztott meg örömteli perceikről Lékai-Kiss Ramóna. A műsorvezető és férje éppen New Yorkban pihenik ki az év fáradalmait.

Lékai-Kiss Ramóna New Yorkban pihen férjével Fotó: TV2

Lékai-Kiss Ramóna New Yorkba utazott

Nem is akármilyen okból fogta csomagját és utazott el Lékai-Kiss Ramóna és férje a Nagy Almába. Ugyanis a Reszkessetek, betörők! népszerű helyszínét is felkeresték, ráadásul aláfestésnek egy, a filmben is hallható dal is felcsendül a pár videójában.

11 évvel ezelőtt megfogalmaztam egy álmot, hogy egyszer megnézem, milyen karácsonykor New York. Megérte várni rá!

- idézi a műsorvezetőnő szavait a Tények.

Ramónáék posztja egyértelművé teszi: a minden évben karácsonykor játszott ikonikus film a műsorvezető szívéhez is közel áll. 

 

