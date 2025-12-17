Lékai-Kiss Ramóna a Reszkessetek, betörők! miatt döntött úgy: elhagyja az országot

Egy boldog családi videót osztott meg örömteli perceikről Lékai-Kiss Ramóna. A műsorvezető és férje éppen New Yorkban pihenik ki az év fáradalmait.
Nem is akármilyen okból fogta csomagját és utazott el Lékai-Kiss Ramóna és férje a Nagy Almába. Ugyanis a Reszkessetek, betörők! népszerű helyszínét is felkeresték, ráadásul aláfestésnek egy, a filmben is hallható dal is felcsendül a pár videójában.
11 évvel ezelőtt megfogalmaztam egy álmot, hogy egyszer megnézem, milyen karácsonykor New York. Megérte várni rá!
- idézi a műsorvezetőnő szavait a Tények.
Ramónáék posztja egyértelművé teszi: a minden évben karácsonykor játszott ikonikus film a műsorvezető szívéhez is közel áll.
