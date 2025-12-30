Megrázó részleteket árult el volt felesége haláláról Lagzi Lajcsi! „18 évig sikerült őt életben tartani”

Lagzi Lajcsi tavaly novemberben vesztette el volt feleségét, akivel három gyermekük is született. Az előadóművész éppen a házi őrizetét töltötte, amikor bekövetkezett a tragédia. A Palikék Világa podcast műsorában eddig nem hallott részleteket is elárult volt felesége halálával kapcsolatban.

Lagzi Lajcsi korábbi felesége már hosszú ideje nem volt egészséges (Fotó: Kovács Dávid)

Lagzi Lajcsi volt felesége súlyos betegségben szenvedett

A Bogi sajnos már régóta beteg volt. 18 évig sikerült őt életben tartani, ami az orvosok szerint is egy sikeres kezelés volt, mivel egy daganatos beteg nem szokott ennyi ideig életben maradni. Amikor az orvos elmondta nekem a hírt, akkor is kiemelte ezt és én is megköszöntem neki mindent, amit tettek érte

– mondta Palik László műsorában a híres trombitás. Lajcsi Boglárka halálával kapcsolatban olyan információkat is elárult, amelyek megrázták a műsorvezetőket is.

Akkor még házi őrizetben voltam, de eltekintve a veszélytől bementem a kórházba. Ebből nem lett problémám, mivel akkor Budapestre volt kijárásom. Bogit éppen műtétre készítették elő és egy liftben érte őt a halál

– számolt be a tragédia részleteiről Galambos Lajos.

Lagzi Lajcsi gyerekei is megküzdöttek édesanyjuk elvesztésével, ami a mai napig nyomja a lelküket (Fotó: Szabolcs László)

Lagzi Lajcsi lánya megpróbált mindent helyrehozni

Az én házasságom Bogival a halála előtt már négy éve véget ért. Külön életet éltünk igazából, de barátok maradtunk. A beszélgetéseink általában a gyerekekről szóltak, de egyáltalán nem volt rossz viszony közöttünk

– mesélte a Dáridó korábbi műsorvezetője. Viszont ebben a történetben volt még egy fontos szereplő, Galambos Bogi, aki édesanyja élete végéig próbálta újra összehozni szüleit.

A lányom egy nagy harcosa volt annak, hogy ezt a helyzetet így ne tűrje és helyrehozza a kapcsolatunkat. Ez nekem nagyon szimpatikus volt, mivel anyukájának is elmondta a véleményét, mint egy barátnőnek és nekem is úgy, mint egy barátnak

– számolt be lánya harciasságáról Galambos Lajos.

Galambos Boglárka halála a hosszú betegség ellenére hirtelen érte a családot

Lajcsi korábban arról beszélt a Borsnak, hogy noha tudatában voltak annak, hogy Boglárka súlyos betegsége miatt a legrosszabbra is kell számítaniuk, a volt feleség halála mégis hirtelen érte az egész családot.

Nem volt várható ez az esemény, nagyon hirtelen történt sajnos. Nagybeteg volt, az orvostudomány mindent megtett, de ez egy váratlan helyzet volt. A gyerekek vitték be a kórházba, és néhány óra alatt összeomlott, tehát ez nem egy hosszú folyamat volt

– mesélte ezzel kapcsolatban. A trombitás azt is hozzátette, hogy Boglárka halála után őt is elkezdte foglalkoztatni az elmúlás gondolata. „Ez az esemény azért mást is felébresztett bennem, mert a családban én vagyok a következő, én megyek el legközelebb. Ez pedig nagyon sok döntésemet és gondolatomat befolyásolja.”