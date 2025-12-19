Életmentő eszköz érkezett Kulcsár Edina családjába – a 94 éves dédnagymamának segített

A Gondosóra mára rengeteg idős ember életét mentette meg országszerte, viselése pedig egyre elterjedtebb a nyugdíjasok körében. A 65 év feletti magyar állampolgárok számára ingyenesen igényelhető, havidíjmentes jelzőrendszeres szolgáltatás 0–24 órában működik, és egyetlen gombnyomással riaszt segítséget baj esetén. Különösen nagy könnyebbség a családok számára, hogy 80 év felett az eszközt automatikusan kézbesítik a Magyar Postán keresztül, így az érintetteknek külön teendőjük sincs vele. A program fontosságára most Kulcsár Edina is felhívta a figyelmet, méghozzá egy igazán megható, családi pillanaton keresztül.
Az egykori szépségkirálynő a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben megmutatta, hogy 94 éves dédnagymamája is megkapta a Gondosórát. Edina nemcsak átadta az eszközt, hanem segített annak használatát megérteni, sőt, a használati útmutatót is együtt nézték át.
„Látod, hogy kaptál egy ilyen órát?” – kérdezte a videó elején Edina a dédnagymamáját, majd a csomagban érkezett levelet is megmutatta, amelyben Orbán Viktor sorai olvashatók.
A magyarázat során Edina türelmesen, szeretettel vezette végig a mamát az óra funkcióin, hangsúlyozva, miért lehet életmentő egy ilyen eszköz:
Ez érzékeli, hogy ha elesel, és riasztást küld. Ha valami bajod van, és nincs itthon Anyu vagy én, és elesel – jártunk már így korábban, hogy nem tudtál felállni –, ha megnyomod a gombot, tudsz segítséget kérni ezen keresztül. Ez hasznos Mama!
Bár a 94 éves asszony eleinte kissé idegenkedett az órától, és attól tartott, hogy kényelmetlen lesz a viselése, a videó végére Edinának sikerült megnyugtatnia. Elmagyarázta neki, hogy hamar hozzá fog szokni, és az óra valójában nem teher, hanem biztonság. A megható jelenet végén kezet is fogtak – mintegy ígéretként arra, hogy a dédnagymama hordani fogja a Gondosórát.
A videó gyorsan elérte a követőket, akik közül sokan elismerően reagáltak: Edina példája újra megmutatta, milyen sokat számít a gondoskodás, a türelem és az odafigyelés – különösen akkor, amikor az idősebb családtagok biztonságáról van szó.
