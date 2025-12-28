Köllő Babett végre kimondta: Itt az igazság a gyermeke apjáról – Videó!

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 08:00
A színésznő egy exkluzív videóban vallott a jó házasság titkáról. Köllő Babett tippjeit bizony érdemes megfogadni!
Köllő Babett karácsony előtt pár nappal adott exkluzív interjút a Ripost-nak, amire lánya, Milla is elkísérte.

Köllő Babett elárulta a jó házasság titkát.
Köllő Babett karácsony előtt adott exkluzív interjút a Ripost-nak
(Fotó: Szabolcs László)

A színésznőről talán kevesen gondolnák, hogy míg a munkájában, a színpadon vagy a kamerák előtt egy igazi kiszámíthatatlan hurrikán tud lenni, otthon, a családi ház melegében egészen más az, amit képvisel. Egy másodpercig sem okoz neki gondot, hogy smink nélkül kevergesse órákon át a konyhában a karácsonyi levest, és akár 40 főre főzzön.

Köllő Babett megsúgta a jó házasság titkát

Köllő Babett igazán közvetlen személyiség, ugyanakkor komoly határokat húz a tekintetben, hogy mennyire enged betekintést a magánéletébe. Köllő Babett lánya lassan 16 éves lesz, a színésznő pedig úgy véli, igazi baráti kapcsolat van közöttük, annak ellenére, hogy megmaradt az anyai tisztelet és a következetesség.

De vajon mi a helyzet Köllő Babett férjével?

„Húsz éve ismerkedtünk meg a lányom édesapjával. Ő azt mondja, hogy azt szereti bennem – azaz időnként szereti, időnként nem –, hogy fogalma sincs, mire hogyan fogok reagálni. Folyamatosan szolgáltatok annyi adrenalint a kapcsolatunkban, hogy ő már csomó hobbijáról letett! Azt mondja: minek repüljek? Letett több típusú vizsgát ilyen kisgépekre, de azt mondja, minek repüljön” – kezdte nevetve Babett, majd előjött a társas kapcsolatokban oly fontos bizalom kérdése is.

„Nem vagyok az a partner, aki reggeltől estig hívogatja a párját és ellenőrizgeti, mert ebben nem hiszek. Abban hiszek, hogy ha szeretsz valakit, akkor úgy szereted, hogy megadod a maximális szabadságot, mert bízol benne, hogy jó helyen van. Abban sem hiszek tehát, hogy folyamatosan csesztetni kell a másikat. Ha hazajön egy nehéz nap után, amit látsz rajta, akkor csöndben marad az ember és várja, hogy a másik feldolgozza, ami történt vele” – árulta el Babett, aki például a férje telefonjába se nézne bele soha, ahogy Köllő Babett férje sem csenné el az ő készülékét.

A kapcsolat elején bizony a színésznő volt a féltékenyebb típus

Bár a zöld szemű szörny már egyáltalán nem vendégeskedik Babették otthonában, Skorpió csillagjegyű nőként Babettnek azért volt dolga a féltékenységgel, évekbe telt, míg leküzdötte a bizalmi problémáit.

„A kapcsolatunk elején én voltam a féltékeny. Skorpió vagyok, nálam ez egy-két évig tart, aztán megnyugszom” mesélte Babett.

Íme a teljes beszélgetés!

 

