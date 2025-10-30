Köllő Babett: „Remélem jó példát mutatok a lányomnak!”

Amikor nem dolgozik, nem forgat, sok időt tölt a konyhában, van, hogy harminc emberre főz. Ha segítségre van szüksége, Köllő Babett férje, András áll be kuktának.

Köllő Babett az élet több területén bizonyított (Fotó: Máté Krisztián)

„Ha éppen nem dolgozok, vagy nem forgatok, akkor a konyhában töltöm az időm legnagyobb részét, és főzök. Ugyanúgy, mint bármelyik más háziasszony, aki próbál gondoskodni a családjáról” – árulta el Babett. „A családi összejövetelek a nagyobb ünnepek alkalmával úgy néznek ki, hogy közel harminc ember ül asztalhoz, és ilyenkor legtöbbször egymagam készítem el a teljes menüt. Andrással együtt vásárolunk be, és van, hogy arra is rá tudom venni, álljon be kuktának. Nagyon ügyesen aprítja a zöldséget, így óriási segítség a számomra” – fűzte hozzá.

Köllő Babett és lánya, Milla között szoros a kapcsolat (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Köllő Babett: „Milla ágyba kapja a reggelit”

A színésznő elárulta, ő még egy olyan világban nőtt fel, amikor a család szentségénél semmi más nem volt fontosabb, így egyértelmű volt a számára, hogy beletanuljon a háztartás vezetésébe. Köllő Babett lányának azonban sok törődésben van része.

„Általában reggel fél hétkor kelek, és ilyenkor Milla ágyba kapja a reggelit. Ez nálunk nem így volt! A gyereknek ki kellett vennie a részét a legtöbb feladatból, és szó sem lehetett arról, hogy valaki engem ennyire kiszolgáljon. Lehet, hogy én éppen ezt szeretném kompenzálni. Remélem, Milla ugyanezt viszi majd tovább, és ő is jól elkényezteti a saját gyerekét!

Remélem, összességében jó példát mutatok a lányomnak.

Babett azonban nem csak a gyerekére figyel, anyósával is jó kapcsolatot ápol, segíti őt, amiben csak tudja.

„Igyekszem figyelni a szeretteimre, és azokra, akik fontosak számomra. Fontos, hogy segítsem őket, ahol csak tudom, így nem csak magunknak főzök kétnaponta, hanem arra is szakítok időt, hogy átszaladjak az anyósomhoz a friss ebéddel. Próbálok olyan életet élni, hogyha húsz év múlva visszatekintek majd saját magamra, ne legyen miért szégyenkeznem, ne kelljen megbánnom dolgokat” – meséli Babett.