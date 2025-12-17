Megszólalt lánya betegségéről az édesanyja: így van most Kóbor János lánya, Léna

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, betegség döntötte le a lábáról Kóbor János lányát. Léna lapunknak elmondta, hogy tüdőgyulladást kapott, ami miatt a napokban nem tudott színpadra állni a lendvai közönség előtt, a Gyöngyhajú lány című musicalben. Amikor beszéltünk vele, Lénának még 40 fokos láza volt - nemrég az édesanyja, Kóbor-Deme Zsóka árulta el, hogy érzi magát jelenleg Kóbor János lánya.

Kiderült, hogy érzi most magát Kóbor János lánya, Léna / Fotó: Máté Krisztián / MW bulvár

Így van most Kóbor János lánya

Már jól van Lénácska, de szegény nagyon rosszul érezte magát. 40 fokos lázzal feküdt, alig bírt beszélni. Nagyon ledöntötte őt a lábáról a betegség, a két antibiotikum-kúra és a rengeteg C-vitamin, sok zöldség és gyümölcs viszont megtette a hatását. Mindent elkövettünk, hogy mihamarabb felépüljön és talpra tudjuk állítani a következő, december 18-i előadásra

- árulta el egy hazai lapnak Kóbor-Deme Zsóka. Hozzátette, ugyan Léna hangja kicsit még gyengécske, de nagyon erős lány, így a tüdőgyulladást is hamar leküzdötte.