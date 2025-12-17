Megszólalt lánya betegségéről az édesanyja: így van most Kóbor János lánya, Léna

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, betegség döntötte le a lábáról Kóbor János lányát. Léna lapunknak elmondta, hogy tüdőgyulladást kapott, ami miatt a napokban nem tudott színpadra állni a lendvai közönség előtt, a Gyöngyhajú lány című musicalben. Amikor beszéltünk vele, Lénának még 40 fokos láza volt - nemrég az édesanyja, Kóbor-Deme Zsóka árulta el, hogy érzi magát jelenleg Kóbor János lánya.
Már jól van Lénácska, de szegény nagyon rosszul érezte magát. 40 fokos lázzal feküdt, alig bírt beszélni. Nagyon ledöntötte őt a lábáról a betegség, a két antibiotikum-kúra és a rengeteg C-vitamin, sok zöldség és gyümölcs viszont megtette a hatását. Mindent elkövettünk, hogy mihamarabb felépüljön és talpra tudjuk állítani a következő, december 18-i előadásra
- árulta el egy hazai lapnak Kóbor-Deme Zsóka. Hozzátette, ugyan Léna hangja kicsit még gyengécske, de nagyon erős lány, így a tüdőgyulladást is hamar leküzdötte.
