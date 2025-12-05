Így búcsúznak sztárjaink a tragikusan elhunyt villányi borásztól

Kiss Gábor a villányi borvidék egyik legelismertebb és legkarakteresebb borásza volt, aki saját stílusával, bátorságával és letisztult szemléletével új irányokat jelölt ki a hazai vörösbor-készítésben. Olyan ikonikus tételek fűződnek a nevéhez, mint a Missing One vagy a Chardonnay, amelyek rendszeresen szerepeltek borkedvelők és szakértők kedvencei közt. Sokan nemcsak kiváló szakemberként, hanem rendkívül közvetlen, humoros, emberi karakterként ismerték: olyan borász volt, aki minden palackba egy darabot tett önmagából is. Váratlan halála hatalmas űrt hagyott maga után a villányi közösségben és az ország sztárjaiban egyaránt.
Az énekesnő egy hosszabb bejegyzésben idézte fel találkozásaikat, és azt, mit jelentett számára a borász személyisége. Úttörőnek és újítónak nevezte, aki minden pohár borban ott hagyta eleganciáját, tudását és bátorságát.
Barátunk, akire felnéztünk. Úttörő, újító. Eleganciája, tudása, finomsága, vagánysága, bátorsága a boraiban is visszaköszön. Jó volt vele beszélgetni, két kovászos kenyér között a kisboltban, mikor vasárnak megfutott Palkonyára. Hiányozni fog nekünk, ma pedig elkortyolunk egy Missing One-t. Isten nyugosztaljon, megtisztelő, hogy ismerhettünk
– zárta sorait.
A műsorvezető egy közös fotót osztott meg, emellett pedig szívszorító sorokkal búcsúzott. Arról írt, hogy Kiss Gábor ikonikus bora, a Missing One mára tragikusan más értelmet nyert.
Kiss Gábor ikonikus bora a MISSING ONE. Nem tudtam, hogy egyszer megértem, vagy megélem ennek a jelentését. MISSING ONE - Mától hiányzik egy ember. Nagyon fogsz hiányozni, Gábor. Nyugodj békében
– tette hozzá. A poszt alatt rengeteg együttérző komment gyűlt össze, ami jól mutatja, milyen sokan kötődtek a borászhoz.
A villányi borászok és borkedvelők szerint Kiss Gábor nem csupán a borok mestere volt, hanem olyan ember is, akinek jelenléte összekovácsolta a közösséget. Segítőkészsége, szerénysége és közvetlensége sokak számára tette felejthetetlenné személyét.
A megemlékezések alapján egyértelmű: a borász öröksége nemcsak a palackokban él tovább, hanem azokban a történetekben és emberi kapcsolatokban is, amelyeket maga körül teremtett. A gyász most közös – a barátoké, a szakmáé és mindazoké, akik egy-egy korty borban ismerték meg őt igazán.
