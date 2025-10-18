Tóth Vera őszinte vallomása: A korrekciós műtét lezárta életem legnehezebb fejezetét

Tóth Vera az ország egyik legtehetségesebb és legizgalmasabb énekesnője, akit a közönség még a Megasztár első évadának győzteseként ismert meg. Azóta is töretlen a karrierje, ám egy dolog mindig árnyékot vetett az életére: a testével való küzdelme.

Tóth Vera a Megasztár óta rengeteget változott (Fotó: László Szabolcs / Bors)

Tóth Vera fogyása: több mint 77 kilótól szabadult meg

Vera az elmúlt években több mint 77 kilótól szabadult meg, ami nemcsak fizikai, hanem hatalmas lelki teher is volt. Azt mondja, ezt csak az értheti igazán, aki maga is végigment egy hasonló úton. Most azonban új korszak kezdődött az életében. Az énekesnő nemrég helyreállító műtéten esett át, amely során a felesleges bőrt távolították el.

Volt egy részleges hát- és felsőtest-korrekcióm. Két hete gyógyulok. Nem sminkelek, nem pózolok, nem szerepelek. Csak létezem, és hagyom, hogy a testem dolgozzon, helyet csináljon az új Verának. Figyelek, türelemmel vagyok.

– mesélte Vera.

Mint mondja, ez a műtét nem a hiúságról szólt, hanem a méltóságról és az önelfogadásról.

A helyreállító műtétek nem a hiúságról szólnak, hanem arról, hogy megkapjam azt a testet, ami jár nekem ennyi menet után. Amikor lefogytam, a lelkem már szabad volt, de a testem még mindig hordozta a múlt maradványait.

Tóth Vera mellett férje, Pauli Zoltán is ott volt ebben a nehéz időszakban / Fotó: László Szabolcs

A regenerálódás útján

Verával a beavatkozás után találkoztunk, és elmondta, hogy bár a gyógyulás hosszú, most már egyre jobban érzi magát.

Három hete volt a műtétem, és szépen gyógyulok. Még idő kell, de már látom, hova tartok. Rengeteg bőrréteget kellett eltávolítani, nagyon féltem tőle, de közben iszonyúan vártam is

– mondta Vera a Borsnak.

Az énekesnő elismeri, hogy a lelki részét már korábban rendbe tette, de ez a beavatkozás kellett ahhoz, hogy végleg lezárja a múltat.

Már nem identifikálom magam egy túlsúlyos nőként. Az a képi világ, amit a tükör mutatott, már nem én voltam. Csak fizikailag volt rajtam, a fejemben már rég túlléptem rajta. Most végre a testem is utolérte a lelkemet.

Vera szerint a legnagyobb változás nem a tükörben látszik, hanem belül történt meg.

„Már nem félek felvenni egy szűkebb pulóvert, nem takargatom magam. Csak szeretném jól érezni magam, és most végre kezdek is így érezni”