Tragikus veszteség: váratlanul elhunyt Kiss Gábor

A Matias Borászat vezetője, Kiss Gábor tragikus hirtelenséggel hunyt el mindössze 45 évesen.
A tragikus hírt a Matias Borászat jelentette be december 4-én. Kiss Gábor 2007-ben alapította a Matias Borászatot, majd egyre kiemelkedőbb sikereket ért el, és meghatározó ékköve lett a Borászat történetének a későbbiekben - írja a Mandiner.
December 4-én felfoghatatlan veszteség ért minket, elvesztettük Kiss Gábort, borászatunk országos hírnevű szakmai vezetőjét. Gábor a kezdetektől, a 2007-es alapítástól fogva velünk volt, neki is köszönhető, hogy a Matias, nagy mérete ellenére, a kis családi pincészetek gondosságához, mívességéhez hasonlítható. Példaértékű szakértelme és őszinte szenvedélye formálta nemcsak 18 évjáratunk tételeit, de a prémium pécsi borról való elképzelésünket is. Kiváló kolléga, mentor és barát volt, elvesztése tátongó űrt hagy szívünkben és borászatunkban. Fájdalommal, megrendülten búcsúzunk, Gábor, nyugodj békében!
- olvasható a Matias Borászat Facebook-bejegyzésében.
