Tragikus veszteség: váratlanul elhunyt Kiss Gábor

December 4-én felfoghatatlan veszteség ért minket, elvesztettük Kiss Gábort, borászatunk országos hírnevű szakmai vezetőjét. Gábor a kezdetektől, a 2007-es alapítástól fogva velünk volt, neki is köszönhető, hogy a Matias, nagy mérete ellenére, a kis családi pincészetek gondosságához, mívességéhez hasonlítható. Példaértékű szakértelme és őszinte szenvedélye formálta nemcsak 18 évjáratunk tételeit, de a prémium pécsi borról való elképzelésünket is. Kiváló kolléga, mentor és barát volt, elvesztése tátongó űrt hagy szívünkben és borászatunkban. Fájdalommal, megrendülten búcsúzunk, Gábor, nyugodj békében!