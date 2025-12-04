Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tragikus veszteség: váratlanul elhunyt Kiss Gábor

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 17:05
Kiss Gábor mindössze 45 éves volt. Gyászba borultak a szívek a Matias Borászat vezetőjének halála miatt.
Amy Mans
A Matias Borászat vezetője, Kiss Gábor tragikus hirtelenséggel hunyt el mindössze 45 évesen. 

alt=A Matias Borászat vezetője, Kiss Gábor mindössze 45 évesen, tragikus hirtelenséggel huny el
A Matias Borászat vezetője, Kiss Gábor mindössze 45 évesen, tragikus hirtelenséggel huny el /  Fotó: Pexels

A Matias Borászat vezetője kiemelkedő sikereket ért el

A tragikus hírt a Matias Borászat jelentette be december 4-én. Kiss Gábor 2007-ben alapította a Matias Borászatot, majd egyre kiemelkedőbb sikereket ért el, és meghatározó ékköve lett a Borászat történetének a későbbiekben - írja a Mandiner.

December 4-én felfoghatatlan veszteség ért minket, elvesztettük Kiss Gábort, borászatunk országos hírnevű szakmai vezetőjét. Gábor a kezdetektől, a 2007-es alapítástól fogva velünk volt, neki is köszönhető, hogy a Matias, nagy mérete ellenére, a kis családi pincészetek gondosságához, mívességéhez hasonlítható. Példaértékű szakértelme és őszinte szenvedélye formálta nemcsak 18 évjáratunk tételeit, de a prémium pécsi borról való elképzelésünket is. Kiváló kolléga, mentor és barát volt, elvesztése tátongó űrt hagy szívünkben és borászatunkban. Fájdalommal, megrendülten búcsúzunk, Gábor, nyugodj békében!

- olvasható a Matias Borászat Facebook-bejegyzésében.

 

