Keresztes Ildikó elsírta magát a kárpátaljai gyermekkórházban

Keresztes Ildikó a Jónak lenni jó! élő műsorfolyama közben mesélte el a backstage-ben a Ripostnak személyes tapasztalatait, amelyeket kárpátaljai látogatásai alatt megélt. Az énekesnő több alkalommal is járt az utóbbi időben a háború sújtotta területeken, ahol szívbemarkoló állapotokat tapasztalt.

Keresztes Ildikó: azok az igazi sztárok, akik az árván maradt gyermekeket gondozzák (Fotó: Fodor Erika)

Erdélyi lányként jól tudok azonosulni a határon túli magyar léttel, ráadásul Kárpátalján most egy borzalmas háború is zajlik. Remélem, hamarosan véget ér ez az agyrém és már csak koncertezni mehetek oda, hogy egy kicsit megmelengessem az ott élőknek a lelkét a zenémmel

– fejezte ki a háború befejezése iránti vágyát Keresztes Ildikó. Az énekesnő úgy fogalmazott: szívszorító az a munka, amit a gyermekkórházban dolgozók végeznek, ugyanakkor megható a kicsik kedvessége, szeretete.

Komolyan, kettőt-hármat úgy hazahoztam volna a gyerekek közül, ha lehet! Döbbenetes volt látni azt a fantasztikus munkát. Azok az igazi sztárok, akik önzetlenül, áldozatokat vállalva, a háborúval nehezített pályán gondoskodnak a gyermekekről. Természetes és megtisztelő, hogy az ügy mellé állhatok és hírét vihetem én is az alapítványnak. Jobban szeretném ugyan és már nagyon várom, hogy csak énekelni mehessek, jókedvre deríteni az ott élőket

– fogalmazta meg személyes élményeit és véleményét. Keresztes Ildikó bevallotta: „Nem mondom, hogy ötször-tízszer nem sírtam el magam a látott állapotokon”.

Keresztes Ildikó megjegyezte: hatalmas feladat hárul a nőkre a segítő munkában, mert a férfiakat vagy elviszik a frontra, vagy bujkálniuk kell.

Azt láttam, hogy aki teheti, a saját gyerekei mellé még kettőt-hármat magához vesz, így könnyítenek egymás sorsán

– tudtuk meg az énekesnőtől, aki állítja: minden támogatást megér a KEGYESEN keresztül segítők munkája.