Edzőterem lett az irodája! Katona Renáta őszintén vallott az újrakezdésről

Katona Renáta Instagram posztjából kiderült, hogy több olyan projektbe is kezdett a 2025-ös évében, amikben eddig még nem próbálta ki magát. A fiatal édesanya, aki nemrég minden közösségi média felületén megváltoztatta a nevét, betekintést engedett az életébe, egy 24 óráig elérhető sztorin keresztül.

Katona Renáta kislánya Berki Krisztiántól született és Emmának hívják (Fotó: Szabolcs László)

Katona Renáta új irodája: edzőteremből jelentkezett be

Berki Mazsi, vagy új neve szerint Katona Renáta posztja nemcsak a mindennapjairól árulkodik, hanem arról is, hogy milyen lelki úton jár jelenleg az influenszer édesanya. Most egy edzőteremnek tűnő helyről jelentkezett be, ahol – mint kiderült – számára már nemcsak a mozgás, hanem a munka is helyet kapott. „Az új irodám” – írta mosolyogva a szobabicikliről Renáta, majd őszintén vallott arról, hogy milyen fontos számára, hogy olyan dolgokkal foglalkozzon, amelyek boldogsággal töltik el.

Jó érzés abban dolgozni, amit az ember valójában szenvedéllyel csinál

– fogalmazott.

Két új terület, hatalmas motiváció

Az influenszer elárulta, hogy 2025-ben két teljesen új területen is kipróbálta magát. Bár még minden nagyon friss, elmondása szerint rendkívül motivált, és hisz abban, hogy a belefektetett energia előbb vagy utóbb meghozza a gyümölcsét. „Ahogy a sportnál is már bebizonyosodott: ha az ember beleteszi a munkát, akkor előbb vagy utóbb jön az eredmény” – írta Berki Krisztián volt felesége.

Katona Renáta a Sztárbox színpadán is eredményesen teljesített (Fotó: Fehér Gábor)

„Mellesleg imádom ezt” – Katona Renáta "Mazsi" jó úton halad

Mazsi a magánéletébe is bepillantást engedett. Párjáról, Zoliról is szeretettel mesélt, aki – mint kiderült – kifejezetten arra buzdítja, hogy néha kapcsolódjon ki.

Cuki volt, elhozott egy kicsit kikapcsolódni

– árulta el Mazsi, hozzátéve, hogy igyekszik kevesebbet nyomkodni a laptopot, nehogy a munka minden idejét elvegye. Teljesen azonban nem tud, és nem is akar leállni: kardiózás közben is dolgozik, amit láthatóan élvez. „Mellesleg imádom ezt” – tette hozzá nevetve. A posztból egyértelműen kirajzolódik, hogy Mazsi tudatosan építi az új életét, keresi az egyensúlyt a munka, a sport és a magánélet között, és jelenleg úgy tűnik, végre igazán jó helyen van – testileg és lelkileg is.