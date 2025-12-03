„Élete utolsó színpadi meghajlása” – szívet szaggató felvétel került elő Kálloy Molnár Péter utolsó fellépéséről

Ahogy arról a Bors beszámolt, gyászba borult az egész ország, miután december elsején kiderült, hogy 55 évesen elhunyt Kálloy Molnár Péter. A színész halála a rajongók mellett a pályatársait is sokkolta, hazai színésztársadalom sorra búcsúzott Kálloy Molnár Pétertől, mindenkinek volt egy kedves, vagy éppen megható története a művésszel.
Kálloy Molnár Péter sajtóinformációk szerint daganatos betegségben szenvedett és orvosi kezelés alatt állt. A színész állapotáról Harsányi Levente így nyilatkozott a Borsnak:
Körülbelül egy hónappal ezelőtt találkoztam vele a utoljára, a premierünkön, ami hatalmas siker volt, és ő is teljesen jól volt. Utána még maradt is egy kicsit a bulira, ahol fotózkodtunk, tortáztunk viccelődtünk, majd megölelt és elköszöntünk. Ennyi volt. Legközelebb három nappal ezelőtt hívtak, hogy romlott az állapota, és kórházba került, ma pedig, hogy elhunyt
A fájdalmak és a betegsége ellenére sem mondott le a munkáról még az utolsó pillanatokban sem, még december 5-én is játszott volna a Flódni improvizációs színházban. A teátrum most közzétette az utolsó felvételt, amikor Kálloy Molnár Péter november közepén színpadra lépett. Természetesen a vastaps ezúttal sem maradt el
Élete utolsó színpadi meghajlása november 14-én. És a végén a jogosan járó taps Kálloy Molnár Péternek a kollégáktól is. Mert elképesztő volt, ahogy összekapta magát és végigjátszotta az előadást. Délelőtt még a kórházban, este a színpadon
– osztotta meg a szívszorító felvételt a teátrum.
Megható felvétel itt meg is nézhető:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.