„Élete utolsó színpadi meghajlása” – szívet szaggató felvétel került elő Kálloy Molnár Péter utolsó fellépéséről

Ahogy arról a Bors beszámolt, gyászba borult az egész ország, miután december elsején kiderült, hogy 55 évesen elhunyt Kálloy Molnár Péter. A színész halála a rajongók mellett a pályatársait is sokkolta, hazai színésztársadalom sorra búcsúzott Kálloy Molnár Pétertől, mindenkinek volt egy kedves, vagy éppen megható története a művésszel.

55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter Fotó: Vígszínház

Kálloy Molnár Péter sajtóinformációk szerint daganatos betegségben szenvedett és orvosi kezelés alatt állt. A színész állapotáról Harsányi Levente így nyilatkozott a Borsnak:

Körülbelül egy hónappal ezelőtt találkoztam vele a utoljára, a premierünkön, ami hatalmas siker volt, és ő is teljesen jól volt. Utána még maradt is egy kicsit a bulira, ahol fotózkodtunk, tortáztunk viccelődtünk, majd megölelt és elköszöntünk. Ennyi volt. Legközelebb három nappal ezelőtt hívtak, hogy romlott az állapota, és kórházba került, ma pedig, hogy elhunyt

Kálloy Molnár Péter élete utolsó színpadi meghajlása

A fájdalmak és a betegsége ellenére sem mondott le a munkáról még az utolsó pillanatokban sem, még december 5-én is játszott volna a Flódni improvizációs színházban. A teátrum most közzétette az utolsó felvételt, amikor Kálloy Molnár Péter november közepén színpadra lépett. Természetesen a vastaps ezúttal sem maradt el

Élete utolsó színpadi meghajlása november 14-én. És a végén a jogosan járó taps Kálloy Molnár Péternek a kollégáktól is. Mert elképesztő volt, ahogy összekapta magát és végigjátszotta az előadást. Délelőtt még a kórházban, este a színpadon

– osztotta meg a szívszorító felvételt a teátrum.

Megható felvétel itt meg is nézhető: