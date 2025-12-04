Újabb hírek jöttek Kálloy Molnár Péter temetéséről

December 19-én 12 órakor búcsúztatják Kálloy Molnár Pétert Budapesten, a Fiumei úti sírkertben - közölte a család csütörtökön az MTI-vel. A december 1-jén, 55 éves korában elhunyt színészt, rendezőt, írót, zenészt a ravatalozóban tartott búcsúztatást követően a 41-es új Művészparcellában helyezik végső nyugalomra.
A búcsúztatás nyilvános. A család szeretettel fogad mindenkit, aki jelenlétével szeretné megköszönni Péter művészetét, emberségét és mindazt, amit a magyar kulturális élethez adott
- olvasható a közleményben.
Kálloy Molnár Péter 1970-ben született Mezőcsáton, a debreceni Ady Gimnázium dráma tagozatán érettségizett, majd 1991-től a Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában. 1993-1997 között a Vígszínház társulatának volt a tagja, 1997 óta szabadfoglalkozású művész volt.
A széles közönség többek közt filmszerepeiből, valamint a Beugró című televíziós műsor állandó szereplőjeként ismerhette meg, de rendszeresen szinkronizált is. Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt 600-nál is többször adtak elő. Három szólólemeze jelent meg. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, például a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém című filmekben.
Sajtóhírek szerint hirtelen fordulhatott rosszabbra Kálloy Molnár Péter állapota, akinek a halálát hasnyálmirigyrák okozta. Sokáig a családja is hitt a gyógyulásban, ezért is volt olyan megrendítő a halálhíre. Szabó Győző elmondta, kollégája talán a rákbetegség legkegyetlenebb fajtájában szenvedett.
