Kálloy Molnár Péter temetése: ekkor búcsúzhatunk el a színésztől

A színész-forgatókönyv író tragikus halála nemcsak a rajongókat, hanem pályatársait is mélységesen megrázta. Ezrek búcsúztak el Kálloy Molnár Pétertől az elmúlt két napban.

Kálloy Molnár Péter halála az egész országot megrendítette (Fotó: Vígszínház)

Kálloy Molnár Péter a nemzet színésze volt mindenki szívében

Felesége, Lestár Ágnes lapunknak árulta el Kálloy Molnár Péter temetésének helyszínét és időpontját. 2025. december 19-én 12 órakor vehetünk búcsút a színésztől, végső nyughelye a Fiumei úti temetőben lesz. Családja mindenkit szeretettel vár, aki tisztelte Pétert és el szeretne köszönni tőle.

Legjobb barátja, Hatvani Balázs rendező szívszorító sorokkal emlékezett meg a színészről, ami jól mutatja, miért is imádta mindenki, és fogják is örökké.

Mindenben segített: ha kellett, lámpákat cipelt, ha kellett, jelmezt vadászott velünk, ha kellett, segített a feszült helyzetekben, vagy akár reggelinél megkente a már-már hagyománynak számító bageleket mindenkinek. Egyetlen ilyen hazai színész nincs még egy!

Hazánk egyik legkiemelkedőbb alkotója egész életében fájlalta, hogy a szakma nem adta meg neki azt az elismerést, amiért ő keményen megdolgozott. Habár sokoldalúságát többször is bebizonyította a nagyközönségnek, mégsem ismerték el szakmai díjjal.

Kálloy Molnár Pétertől ezrek vettek búcsút (Fotó: hot archív)

Sosem kapta meg azt az elismerést, amire vágyott

Ez mélyen megviselte őt, habár ő maga nem sokszor beszélt róla, mindig arról álmodott, hogy egyszer ő is átveheti egy, az elismerést jelképező nagy jelentőségű díjat.

Felesége elárulta, hogy Kállay Molnár Péter több volt, mint egy tehetséges színész. Kollégái és tanítványai mindenben számíthattak rá, rendszeresen ellátta őket hasznos szakmai tanácsokkal, éppen ezért olyan temetést szeretnének, ahol mindenki adózhat személye előtt. Így legalább odafentről láthatja majd, mennyien és mennyire szerették őt.

Az elmúlt 35 év alatt sose kaptam semmit. Miért van az, hogy 35 éve senki nem mondta azt, hogy vagyok olyan jó, mint a Gipsz Jakab, és ismerjük már el őt?! Amikor még a tanítványaim is Jászai-díjasak, én meg nem… Soha a pályám alatt senkinek nem jutott eszébe, hogy elismerjen… Most igen, most a Televíziós Újságíróktól megkaptam az év legjobb férfi mellékszereplője díjat. Jó érzés volt. (…)Tudod, mi a jó ebben? Hogy a Jóisten megsimogatja egy kicsit a fejedet

– nyilatkozta korábban a színész.