Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kálloy Molnár Péter halála: rendkívüli bejelentést tett a Tv2

Kálloy Molnár Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 10:39
műsorváltozásTV2 Comedy
A TV2 Csoport humorcsatornája, a TV2 Comedy rendkívüli műsorváltozást jelentett be. Így tisztelegnek Kálloy Molnár Péter előtt.
Bors
A szerző cikkei

Kálloy Molnár Péter néhány nappal ezelőtti, hirtelen jött halálhíre az egész országot megrendítette. A tehetséges színészt, rendezőt, zenészt számos filmben és televíziós műsorban is láthatta az elmúlt évtizedekben a közönség. A TV2 Csoport humorcsatornája, a TV2 Comedy rendkívüli műsorváltozással tűzi képernyőre Kálloy Molnár Péter emlékére december 6-án és 7-én 18:25-től a Beugró című, ikonikus improvizációs TV műsor 1-1 epizódját.

Kálloy Molnár Péter halálhíre az egész országot megrendítette.
Kálloy Molnár Péter halálhíre az egész országot megrendítette
Forrás: TV2

Minden túlzás nélkül elmondható, hogy valószínűleg kevés olyan ember van az országban, aki ne hallott volna valamilyen módon Kálloy Molnár Péterről. Színpadi, szinkron és énekes-dalszerzői munkái mellett, legendás filmjei, a teljesség igénye nélkül felsorolva néhányat: a Valami Amerika, az Üvegtigris-trilógia, az Állítsátok meg Terézanyut! vagy a Kútfejek széles tömegekhez jutottak el. Rengeteg TV filmnek és műsornak is szereplője volt, amelyek közül az egyik nagy közönségkedvenc, a Beugró oszlopos tagjaként csalt mosolyt a nézők arcára.

Kálloy Molnár Péter tiszteletére történik a műsorváltozás

A műfajteremtőnek számító improvizációs TV műsor állandó szereplője volt Rudolf Péterrel, Pokorny Liával és Szabó Győzővel, később Debreczeny Csabával együtt, amelyből most szombaton és vasárnap, a TV2 Comedy, rendkívüli műsorváltozással 2 epizódot tűz képernyőre a színész előtt tisztelegve.

Beugró december 6-án és 7-én 18:25-től a TV2 Comedy-n!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu