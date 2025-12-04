Kálloy Molnár Péter halála: rendkívüli bejelentést tett a Tv2

Kálloy Molnár Péter néhány nappal ezelőtti, hirtelen jött halálhíre az egész országot megrendítette. A tehetséges színészt, rendezőt, zenészt számos filmben és televíziós műsorban is láthatta az elmúlt évtizedekben a közönség. A TV2 Csoport humorcsatornája, a TV2 Comedy rendkívüli műsorváltozással tűzi képernyőre Kálloy Molnár Péter emlékére december 6-án és 7-én 18:25-től a Beugró című, ikonikus improvizációs TV műsor 1-1 epizódját.

Forrás: TV2

Minden túlzás nélkül elmondható, hogy valószínűleg kevés olyan ember van az országban, aki ne hallott volna valamilyen módon Kálloy Molnár Péterről. Színpadi, szinkron és énekes-dalszerzői munkái mellett, legendás filmjei, a teljesség igénye nélkül felsorolva néhányat: a Valami Amerika, az Üvegtigris-trilógia, az Állítsátok meg Terézanyut! vagy a Kútfejek széles tömegekhez jutottak el. Rengeteg TV filmnek és műsornak is szereplője volt, amelyek közül az egyik nagy közönségkedvenc, a Beugró oszlopos tagjaként csalt mosolyt a nézők arcára.

Kálloy Molnár Péter tiszteletére történik a műsorváltozás

A műfajteremtőnek számító improvizációs TV műsor állandó szereplője volt Rudolf Péterrel, Pokorny Liával és Szabó Győzővel, később Debreczeny Csabával együtt, amelyből most szombaton és vasárnap, a TV2 Comedy, rendkívüli műsorváltozással 2 epizódot tűz képernyőre a színész előtt tisztelegve.

Beugró december 6-án és 7-én 18:25-től a TV2 Comedy-n!