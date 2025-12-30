Szívszorító, mit találtunk Kálloy Molnár Péter sírján - egész életében erre vágyott

December 19-én helyezték végső nyugalomra a népszerű színészt, akinek halála az egész országot sokkolta. Kálloy Molnár Pétert a családján, barátain és kollégáin kívül rengeteg tisztelője kísérte utolsó útjára, kifejezve ezzel hálájukat munkássága miatt. Egy rajongója még egy saját készítésű Jászai Mari- és egyben Kossuth-díjat is letett a koszorúk mellé a sírra.

Kálloy Molnár Péter halála megrendítette a színész szakmát (Fotó: Vasvári Tamás)

Kálloy Molnár Péter Kossuth-díjra és elismerésre is vágyott

Bár csak keveseknek beszélt róla, de mindig vágyott arra a december 1-jén elhunyt színész-rendező, hogy valamilyen szakmai díjjal elismerjék tehetségét. Kálloy Molnár Péter halála után Rudolf Péter mesélt arról, mennyire fájt a díjak hiánya barátjának - egyébként ő sem érti, miért nem ismerték el kollégája munkásságát ily módon.

„Leszögezem, hogy a legnagyobb színészek közé és a legszerethetőbb fickók közé tartozott, akit valaha a deszkákon láthatott a közönség. Nekem is fájt egyébként, hogy bizonyos szakmai visszajelzések nem érkeztek meg róla. Neki is fájt, de ha most itt van köztünk, látja, hogy egy egész ország sírt, vagy inkább zokogott fel és gondolja ugyanazt, mint én. Talán most egy kis nyugalom lesz benne”

- mondta megtörten a TV2 Mokka stúdiójában a Vígszínház igazgatója.

Kálloy Molnár Péter betegsége ellenére szinte végig dolgozott a tőle megszokott lelkesedéssel, mert mindig imádta a szakmáját, mindene volt a közönség szórakoztatása, akiktől rengeteg szerepet kapott. S bár a vágyott szakmai elismerés soha nem érkezett meg, 2024-ben a Tündérkert sorozatban nyújtott kivételes teljesítményéért vehette át a Televíziós Újságírók Díját a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. A temetésekor, ahol felesége szívszorító sorokkal búcsúzott, egy tisztelője egy kőre festett Jászai Mari- illetve Kossuth-díjat helyezett sírjára a koszorúk mellé.

Kálloy Molnár Péter felesége, Lestár Ágnes szívét is megmelengette, hogy egy tisztelő egy egyedi Jászai Mari-díjat tett férje sírjához - a kő másik fele már Kossuth-díj a felirat szerint (Fotó: Bors)

Tanítványai is hamarabb kaptak díjakat

A díjak és elismerések hiányáról tavaly Kadarkai Endre Szavakon túl című műsorában beszélt megrendítő őszinteséggel.

Az elmúlt 35 év alatt sose kaptam még semmit. Miért van az, hogy 35 éve nem mondta senki azt, hogy én vagyok olyan jó, mint a Gipsz Jakab? Ismerjük már el őt is. Már a tanítványaim is Jászai-díjasak, én meg nem. Soha a pályám alatt senkinek nem jutott eszébe, hogy elismerjen. Most igen, most a televíziós újságíróktól megkaptam az év legjobb férfi mellékszereplője díjat. Ez jó érzés volt azért, a Jóisten egy kicsit megsimogatta a fejemet

– mondta akkor meghatódva Kálloy Molnár Péter.