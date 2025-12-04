Bomba fotók, Iszak Eszter bikiniben forrósítja fel a levegőt

Iszak Eszter tavaly nyáron hozta világra Gyurta Dániellel közös gyermekét. Kislányuk a Mirabella nevet kapta, de mivel az édesanya óvja családja magánéletét, a kicsit csak ritkán, arcát eltakarva látni. A sztármami életében a legfontosabb az anyaság, a szürke télben azonban egy csodálatos emléket elevenített fel.
Ünnepeljük meg ezt a csodás szürke, hideg, influenzás időjárást egy pár pontosan 3 évvel ezelőtt készült képpel
- írta bejegyzésében Iszak Eszti, amihez bikinis képeket is posztolt. A dögös fotók három évvel ezelőtt, Mexikóban készültek róla.
Talán mondanunk sem kell, hogy a tévés alakját rengetegen dicsérik, rajongói odáig vannak érte.
A legszebb vagy
- jegyezte meg egy kommentelő.
Gyönyörű vagy Eszter
- írta szívecskékkel sok más mellett egy hozzászóló.
Ha kíváncsi vagy a szexi képekre, IDE kattintva nézheted meg!
