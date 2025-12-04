Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bomba fotók, Iszak Eszter bikiniben forrósítja fel a levegőt

Iszak Eszter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 12:50
bikini bodyMexikó
A műsorvezetőnek sikerült meglepnie követőit. Iszak Eszternek tényleg nincs mit takargatnia!
Bors
A szerző cikkei

Iszak Eszter tavaly nyáron hozta világra Gyurta Dániellel közös gyermekét. Kislányuk a Mirabella nevet kapta, de mivel az édesanya óvja családja magánéletét, a kicsit csak ritkán, arcát eltakarva látni. A sztármami életében a legfontosabb az anyaság, a szürke télben azonban egy csodálatos emléket elevenített fel.

Iszak Eszter bomba formában van
Iszak Eszter bomba formában van
Fotó: Tv2

Ünnepeljük meg ezt a csodás szürke, hideg, influenzás időjárást egy pár pontosan 3 évvel ezelőtt készült képpel

- írta bejegyzésében Iszak Eszti, amihez bikinis képeket is posztolt. A dögös fotók három évvel ezelőtt, Mexikóban készültek róla.

Iszak Eszter elcsavarta a rajongók fejét

Talán mondanunk sem kell, hogy a tévés alakját rengetegen dicsérik, rajongói odáig vannak érte.

A legszebb vagy 

- jegyezte meg egy kommentelő.

Gyönyörű vagy Eszter

- írta szívecskékkel sok más mellett egy hozzászóló.

Ha kíváncsi vagy a szexi képekre, IDE kattintva nézheted meg!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu