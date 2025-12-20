Két válás, idegösszeomlás és újrakezdés: Horváth Gréta megszólalt a legpokolibb időszakról

Horváth Gréta ritkán enged betekintést a magánéletébe, különösen abba az időszakba, amely a második válása után következett. Nem véletlenül: számára ez az életszakasz több szempontból is megrázó volt, tele fájdalommal, veszteségekkel és nehéz döntésekkel.

Horváth Gréta volt férje megcsalta, emiatt sem szeret róla beszélni (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Gréta válása után romokban volt

Gréta még csak a harmincas évei közepén jár, de már két váláson van túl. Bár mindkétszer őszintén hitt abban, hogy megtalálta az igazit, egyik házassága sem úgy alakult, ahogyan elképzelte. Második férje ma már gondolatban sem létezik számára, ám az első kenyértörést máig bánja, különösen azért, mert akkor újszülött gyermekével maradt egyedül.

A Farm VIP 2025 majdnem győztese elárulta: egyik válást sem akarta, mindkét kapcsolatát szerette volna megmenteni. „Nagyon megviselt mindkét válás, és egyszer sem az volt a célom, hogy vége legyen” – vallotta be őszintén. A második házasság felbomlása különösen mély nyomot hagyott benne.

Volt egy idegösszeomlásom, nagyon megzuhantam, és közben egy gyereket is nevelnem kellett

– mondta.

Horváth Gréta Ázsia Expressz második évadának győztese, ahol akkori párjával, Meggyes Dáviddal közösen indultak és nyerték meg a fődíjat.

(Fotó: Instagram)

Horváth Gréta kisfia is nehezen viselte ezt az időszakot

Ebben az időszakban fia is nehézségekkel küzdött az iskolában, ami még nagyobb terhet rótt rá. Gréta ekkor döntött úgy, hogy minden erejével a gyermeke védelmére koncentrál, még akkor is, ha ez anyagi áldozatokkal járt. Tudatosan visszalépett a közösségi médiás kampányoktól, és nem akarta a fiát reklámfelületeken szerepeltetni. „Sok pénzről mondtam le, de nem akartam eladni a lelkem, sem a gyerekemet” – hangsúlyozta.

Horváth Gréta betegsége egy ritka autoimmun betegség, amely jelentős fizikai és mentális megterhelést jelent számára

(Fotó: hot!)

Autóimmun betegséggel is szembenézett

Komoly terápiás munkára volt szüksége ahhoz, hogy levetkőzze a mások véleményétől való szorongást. Ma már a bántó kommentek, támadások nem sebzik meg:

Ez az érzés már egyszer végigment rajtam

– mondja. Úgy érzi, mindaz a fájdalom, amit átélt, megerősítette.

Az önismereti folyamatot tovább mélyítette egy idei betegsége is, amely – saját szavaival – sok mindent „kipiszkált” benne, és segített tisztábban látni önmagát. Az elmúlt 15 évet nehéznek, de tanulságosnak tartja, és most arra törekszik, hogy mindaz a tudás, energia és tapasztalat, amit összegyűjtött, végre értelmet nyerjen.

Itt a betegségem, ami idén nyáron jött ki rajtam, ez a Mucha‑Habermann‑betegség, ez ugye az újabb betegség, ez gyönyörűen megmutatott nekem sok mindent, sok olyan dolgot kipiszkált, önmagammal kapcsolatban....

Ez arra késztette, hogy még mélyebben nézzen szembe önmagával és az elmúlt 15 évével. Gréta számára most nem az anyagi sikerek a legfontosabbak, hanem az, hogy hatással legyen másokra: adjon, segítsen, gondoskodjon. „Szolgálati ember vagyok” – vallja. Akkor érzi magát igazán boldognak, ha főzhet, ha nagyon egyszerűen mások számára adhat valamit, ha támogatást nyújthat azoknak, akik nehéz helyzetben vannak.