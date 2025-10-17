Horváth Gréta csak segíteni szeretne, mégis azonnal betámadták

Horváth Gréta, aki az elmúlt időszakban kevésbé aktív a közösségi médiában, most eléggé meglepte követőit, amikor egy olyan sztorit osztott meg közösségi oldalán, amire nem sokan számítottak. A reality szereplő felajánlotta a segítségét idős embereknek, akiknek szükségük van rá és olyanokat keresett, akik magányosak és nincsen hozzátartozójuk. A rajongóknak nem is kellett több, hogy elkezdjék kérdésekkel bombázni Grétit.
Olyan idős nénit vagy bácsit keresek a 17. kerületben, akinek jól jönne egy kis meleg étel (én főzöm) és egy kis társaság
– írta közösségi oldalán az influenszer, ám ezzel a kijelentéssel még nem lett volna problémája a követőknek, viszont ami ezután érkezett, az mindenkit lesokkolt.
Ha tudsz olyanról, akinek senkije sincs és magányos... unoka, gyerek nélküli vagy özvegy, akkor kérlek, írj
– folytatta megdöbbentő bejegyzését Horváth Gréta, akit ezután a kiírás után egyből betámadtak a rajongók.
Már csak az hiányzik a mondatból, hogy „saját ingatlanban él”
– írta Redditen az egyik hozzászóló, aki azt feltételezte – annak ellenére, hogy jelenlegi információk szerint az influenszer még mai napig boldog kapcsolatban él új párjával –, hogy egy pénzes férfit szeretne az életébe. Voltak olyanok, akik kiemelték a sztori második részét, miszerint olyan embereket keres Gréta, aki magányos és nincs hozzátartozója. „Eltartási szerződés! Máskülönben nem lenne kikötve, hogy ne legyen hozzátartozó” – írta az egyik kommentelő, aki hátsó szándékot lát Gréta posztja mögött.
A rajongók között előfordult olyan, aki megvédte az Ázsia Expressz volt szereplőjét.
Szerintem ez, hogy kiemelte, rokonok nélkülit keres, szimplán arra utal, hogy valóban magányos embereknek szeretne segíteni a társaságával és az étellel, K*rva gonoszok és rosszindulatúak vagytok páran
– emelte ki egy olyan hozzászóló, aki szerint felesleges belelátni olyan dolgokat ebbe a posztba, ami nincs is ott.
