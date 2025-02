Horváth Csenge elárulta az igazat Michele Morronéról: "A világ legszerencsésebb lánya vagyok"

Horváth Csenge modellként halmozza a sikereket, sőt egyre nagyobb felkéréseket kap. Most a HELL Energy nagyszabású kampányához kérték fel, ahol nem akárki volt a partnere. A reklámfilmben a 365 nap főszereplőjével, Michele Morronénal szerepelt, akivel meglehetősen közel is kerültek egymáshoz a kisfilm végére. Csenge lapunknak mesélt először arról, hogy milyen volt a közös munka, na meg persze, hogy kialakult-e közöttük valami a forgatások után.

Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge és Michele Morrone HELL reklámot forgattak együtt (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

Horváth Csenge Michele Morrone oldalán egy olyan lányt alakított a HELL reklámjában, aki mindössze egy pillantásával megigézi a jóképű színészt. De vajon a valóságban is ez történt?

Én ezt ugyanúgy fogtam fel, mint bármilyen más munkát. Mondhatni, szinte teljesen mindegy az, hogy kivel dolgozom, mert számomra nem ez a lényeg. A lehető legtöbbet és legjobbat szerettem volna kihozni magamból, különösen, hogy ez egy elég nagy kampány

– kezdte.

− Michele Morrone filmjeit én személy szerint nem láttam, de azt tudom, hogy sok nő számára ő egy ideál. Ennek ellenére én nem igazán tekintettem rá úgy, mint egy férfira, inkább csak, mint egy munkapartnerre – vallotta be Csenge.

De amikor ez kikerült, akkor az összes barátnőm mondta, hogy a világ legszerencsésebb lánya vagyok és mennyire örülnek nekem. Tulajdonképpen ők ezt így egy közös sikernek könyvelték el, hogy ezt miattuk is csináltam

– mesélte nevetve.

Csenge és a 365 nap filmtrilógia szívtiprója a videóban egymás karjában kötnek ki (Fotó: YouTube)

Nem Michele Morrone lesz a nagy Ő Horváth Csenge életében

Ennek ellenére mégis van valami, ami mindkettejüknek tetszett a másikban, a modell erről is lerántotta a leplet.

− Nagyon rendes volt végig, de neki is hasonló a morálja, hogy amikor dolgozni kell, akkor semmi más nem számít. Nekem ez nagyon szimpatikus volt benne, és mint utólag kiderült, neki is bennem. Azt gondolom, hogy emiatt a hozzáállás miatt alakulhatott ki közöttünk egy jó munkakapcsolat, ami mai napig megmaradt

– árulta el.

Hogy micsoda? Ezek szerint Csenge még most is tartja a kapcsolatot az olasz szívtipróval? Ez is kiderült.

Beszéltünk igen, most, hogy megjelent a reklám, illetve nyilván összebarátkoztunk ezalatt az egy hét alatt, úgyhogy igen, mondhatni tartjuk a kapcsolatot

– vallotta be sejtelmesen.