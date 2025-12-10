Ilyen lesz Horváth Csenge leánybúcsúja: „Ereszd el a hajam típus vagyok”

Csütörtökön érkezik a mozikba Szente Vajk első filmje, amelyben két cimbora több évtizedes barátságát teszi próbára egy balul elsült legénybúcsú, ezzel kapcsolatban Horváth Csenge árulta el, hasonló helyzetben hogyan tervezi a saját leánybúcsúját.
A filmben Kárpáti Rebeka alakítja az egyik főszerepet, Ember Márk és Fehér Tibor mellett, de olyan nevek is feltűnnek, mint Csonka András, Korda György és Csuja Imre. A Legénybúcsú 2025 sztorija nem meglepő módon két jó barát története, amelyben egyikőjük nősülni készül, ezért legjobb barátja egy fantasztikus buli megszervezésével próbálja felejthetetlenné tenni a vőlegény számára az esküvő előtti napokat; a fergeteges kiruccanás persze teljesen másképp alakul, mint ahogy eltervezték. Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere: tudatmódosító édesség egy szálloda elnöki lakosztályában, póker vérre menően, rengeteg pénz, pánik, egy apáca és Kárpáti Rebeka fehérneműben.
S hogy mit gondol a gyönyörű modell az esküvő előtti felhajtásról?
Mindenkinek egyéni, hogy házasság előtt miben egyezik meg a párjával; ez lehet, hogy valakinek több, másnak meg kevesebb. De szerintem az, hogy a fiúk és a lányok is méltóképpen búcsúztatják a legény- illetve leánykorukat, az egy teljesen természetes dolog. Azért azt meg kell ünnepelni itallal és tombolással
- mondja mosolyogva Csenge, majd hozzátette: bizony ő maga is így szeretne majd tenni, ha arra kerülne a sor.
Én abszolút ereszd el a hajam típus vagyok, csak a négy fal között. Ha lenne leánybúcsúm, úgy képzelném, hogy kivennénk egy villát a lányokkal és szűk körben vadulnánk és buliznánk.
Horváth Csenge egyébként korábban a Borsnak adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy külsőségeket tekintve nincs kifejezetten férfi ideálja, inkább a belső ragadja meg őt és ez tud számára megszépíteni egy embert. Év vége közeledtével pedig elárulta: az ünnepi hangulat egyelőre várat magára.
Most még nem készülök, mert egyik napról a másikra élek, a december nagyon húzós. Remélem eljutok majd odáig is, hogy a karácsonnyal foglalkozzak, de ez most arrébb van.
