Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ilyen lesz Horváth Csenge leánybúcsúja: „Ereszd el a hajam típus vagyok”

Horváth Csenge
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 19:05
legénybúcsúleánybúcsúfilmbemutató
December 11-én érkezik a mozikba Szente Vajk első filmje, a Legénybúcsú. A premier előtti vetítésen a gyönyörű modell, Horváth Csenge mesélte el, ő hogyan képzeli el a saját leánybúcsúját.
M. K.
A szerző cikkei

Csütörtökön érkezik a mozikba Szente Vajk első filmje, amelyben két cimbora több évtizedes barátságát teszi próbára egy balul elsült legénybúcsú, ezzel kapcsolatban Horváth Csenge árulta el, hasonló helyzetben hogyan tervezi a saját leánybúcsúját.

Horváth Csenge a Legénybúcsú premier előtti vetítésén elmondta: szerinte a legény- és leánybúcsúknak meg kell adni a módját.
Horváth Csenge párja elképesztően szerencsés, a modell szerint a belső érték a legfontosabb (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge: „Azért azt meg kell ünnepelni rendesen”

A filmben Kárpáti Rebeka alakítja az egyik főszerepet, Ember Márk és Fehér Tibor mellett, de olyan nevek is feltűnnek, mint Csonka András, Korda György és Csuja Imre. A Legénybúcsú 2025 sztorija nem meglepő módon két jó barát története, amelyben egyikőjük nősülni készül, ezért legjobb barátja egy fantasztikus buli megszervezésével próbálja felejthetetlenné tenni a vőlegény számára az esküvő előtti napokat; a fergeteges kiruccanás persze teljesen másképp alakul, mint ahogy eltervezték. Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere: tudatmódosító édesség egy szálloda elnöki lakosztályában, póker vérre menően, rengeteg pénz, pánik, egy apáca és Kárpáti Rebeka fehérneműben.

S hogy mit gondol a gyönyörű modell az esküvő előtti felhajtásról? 

Mindenkinek egyéni, hogy házasság előtt miben egyezik meg a párjával; ez lehet, hogy valakinek több, másnak meg kevesebb. De szerintem az, hogy a fiúk és a lányok is méltóképpen búcsúztatják a legény- illetve leánykorukat, az egy teljesen természetes dolog. Azért azt meg kell ünnepelni itallal és tombolással

- mondja mosolyogva Csenge, majd hozzátette: bizony ő maga is így szeretne majd tenni, ha arra kerülne a sor. 

8G0A4031
Horváth Csenge (balra) a Legénybúcsú premier előtti vetítésén (Fotó: Török Gergő)

Vad buli, de szűk körben

Én abszolút ereszd el a hajam típus vagyok, csak a négy fal között. Ha lenne leánybúcsúm, úgy képzelném, hogy kivennénk egy villát a lányokkal és szűk körben vadulnánk és buliznánk.

Horváth Csenge egyébként korábban a Borsnak adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy külsőségeket tekintve nincs kifejezetten férfi ideálja, inkább a belső ragadja meg őt és ez tud számára megszépíteni egy embert. Év vége közeledtével pedig elárulta: az ünnepi hangulat egyelőre várat magára.

Most még nem készülök, mert egyik napról a másikra élek, a december nagyon húzós. Remélem eljutok majd odáig is, hogy a karácsonnyal foglalkozzak, de ez most arrébb van.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu