Horváth Csenge a Borsnak: "Minimum két gyermeket szeretnék!"

Napok óta lázban tartja a rajongókat, hogy a gyönyörű modell tényleg babát vár-e. Azt, hogy Horváth Csenge terhes, több sajtóorgánum tényként közli, de a gólyahírt eddig sem Fésűs Nelly, sem a lánya nem erősítette meg. Mindenesetre visszahallgatva azt az interjút, amit a Borsnak adott, egyértelműen kiderült, mennyire vágyik egy igazi férfira és saját családra.

Horváth Csenge párja erdélyi üzletember (Fotó: MW)

Horváth Csenge hét hónapja még szingli volt

Sokan irigykedtek Fésűs Nelly lányára, amikor egy héten keresztül Michele Morronéval forgatott egy reklámfilmet. Horváth Csenge a közös munkával kapcsolatban adott hosszú interjút lapunknak. Többek közt elárulta, hogy bár működött köztük a kémia, neki ez munka volt, nem ismerkedési est, igaz azért a telefonszámát elmentette. Akkor a modell azt mondta, nincs férfi az életében, de pontosan tudja milyen párt szeretne.

Nekem fontos, hogy legyen családcentrikus a párom, bánjon tisztelettel a nőkkel, de érezzem benne a maszkulin energiát, ami mellet az én feminitásom ki tud teljesedni! Ne én hordjam a nadrágot, hanem valaki más hordja mellettem a nadrágot, mert a hétköznapokban hordom én eleget, otthon marhára a női teendőkben boldogan elevickélnék… Lehessen rá támaszkodni, megbízható legyen, ezek szerintem tök alap dolgok, de sajnos a mai világban annyira mégsem alap.

– mondta lapunknak Horváth Csenge, aki úgy látszik, erdélyi párjában ezt mind meg is találta.

@borsonline Michele Morrone exe és Horváth Csenge ikertornyok Mióta lement az új HELL reklám, mindenkit az érdekel, volt e valami Csenge és a szívtipró olasz színész között #bors #michelemorrone#365#sztár#horváthcsenge#modell#világsztár ♬ eredeti hang – Bors - Bors



Családra vágyik

Idén januárban Insta sztoriban arról értekezett a glamour modell, hogy szeretne majd családot, gyerekeket, de ráér még ezzel. A Bors kérdésére, hogy hogyan képzeli el magát 30 évesen, ezt válaszolta:

„Nagyon szeretném, hogy addigra legyen családom, mert én nagyon vágyom arra annak ellenére, hogy most nem engedek férfi energiát az életembe. Addigra legyen saját házam, otthonom, egészséges legyek és boldog!”

Arra a kérdésre pedig, hogy hány gyerkőcöt szeretne, határozottan mondta: minimum kettőt.