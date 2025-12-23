„Nagyon egyedül érzem magam nélküle” – Így éli meg Herceg Erika a távkapcsolatát

A gyönyörű szőke énekesnő, Herceg Erika egy pillanat alatt robbant be a magyar sztárvilágba. A Megasztár zsűrijeként is mindenki odáig volt érte, és ez nem véletlen: Erika minden tekintetet magára vonz.

Herceg Erika párja nem él Magyarországon, jelenleg Csehországban él (Fotó: Szabolcs László/hot magazin!)

A csillogás mögött azonban nem minden olyan egyszerű. Az énekesnő távkapcsolatban él, párja, Misha ugyanis Csehországban él, és nem akar Magyarországra költözni. Erika viszont itt képzeli el a jövőjét, és három és fél éve Magyarországon élve megtalálta a számítását: olyan emberek veszik körül, akikkel jól érzi magát, és teljes erőbedobással dolgozik a karrierjén.

„Közöttünk volt egy megállapodás, hogy én eljövök Budapestre, és ingázni fogok, mert tudta, mennyire szeretnék valamit csinálni Magyarországon, hiszen a magyar az anyanyelvem” – mesélte Erika Lékai-Kiss Ramónának a TV2 Titkok Ramónával című podcastban. A történet azonban hamar bonyolultabbá vált: az első casting után kitört a háború, és az énekesnő párja előbb Svájcban, majd Csehországban élt.

Építkeztünk Kijevben, gyönyörű ház, minden kész volt. Én egy kis bőrönddel jöttem el a castingra, és két hét múlva már a háború kitöréséről értesültem...

– elevenítette fel a szörnyű emlékeket Erika.

Herceg Erika gyerekvállaláson gondolkodik, de csak akkor fognak ezzel tervezni, ha már nem fognak távkapcsolatban élni

(Fotó: Markovics Gábor/Helyszín: Mystery Hotel Budapest/Stylist: Kiss Márk/Smink: Kardos Julia/Haj: Hatos Beatrix)

Ingázva tartják fent a kapcsolatukat

A Megasztár idején az énekesnő és párja alig találkoztak, csupán évente három-négy alkalommal, amikor két hetet vagy egy hónapot tölthettek együtt. Erika szüleivel is keveset találkozott.

A páromat a szüleim a nyolc év alatt kétszer látták… Az utóbbi három évben mi is elég keveset találkoztunk Mishával, egy évben háromszor-négyszer. Hogy hiányzik-e a babusgatás? Ő nem az a típus, pedig én az vagyok. De megtalálta a zsák a foltját és működik. Fel sem merült idáig, hogy lezárjuk a kapcsolatunkat

– árulta el Erika.

Az anyaság csak akkor kerülhet szóba, ha végre fixen együtt élnek. „Én itt látom a jövőmet Magyarországon, de ő nem akar itt élni. Hogy mi lesz ennek a vége, nem tudom. Nagyon szeretem, minden rendben van, de rettentően hiányzik, egyedül érzem magam, nagyon egyedül érzem magam nélküle!” – sírta el magát a kamerák előtt.