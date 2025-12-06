Hegyes Berci élő videóban kapott sokkoló hírt, balesetet szenvedett a testvére: "Megrémültem!"

Hegyes Berci és Mihályfi Luca kapcsolata a képernyőn kezdődött: először táncpartnerként, a Dancing with the Stars színpadán futott be a páros, majd végül szerelmespárként találtak egymásra és azóta is szárnyalnak a boldogságtól.
Az ország szerelmespárja nagy figyelmet fordít a rajongóikkal való kommunikációra, és rendszeresen válaszolnak a nekik szegezett kérdésekre. Most sem volt ez másként, amikor TikTok élő videó formájában próbálták kielégíteni a rajongók kíváncsiságát. Aztán olyan hírt kaptak, ami megrázta őket és pillanatok alatt pánikot okozott a rajongóknál.
Minden a megszokott mederben ment, záporoztak a szakmai és magánéleti kérdések is, amelyekre őszintén válaszolt a szerelmespár. Aztán az élő videó drámai pillanatokkal ért véget.
A Tiktok videó közben Berci hirtelen megváltozott, és az addig könnyed, beszélgetős hangulat elsötétült, a kamera előtt pedig úgy tűnt, hogy valami komoly dolog történhetett. Ekkor hangzott el a döbbenetes mondat.
Várjatok. Nagy baj van, a testvérem balesetet szenvedett, mennünk kell
– zárta ijedten Berci.
A sztár követői azonnal tele voltak kérdésekkel, találgatásokkal és senki sem tudta mi történt, csak hogy valószínűleg nagy lehet a baj.
Sokan megrémültek és aggodalmukat fejezték ki. A Borsnak sikerült elérnie Hegyes Bercit, aki elmesélte mi történt pontosan.
Az élőzés közben kaptam egy üzenetet a nővéremtől, hogy összetörte az autót. Küldött képeket is, de kicsiben jelentek meg és nem látszott rendesen. Azonnal megrémültem, hogy komoly baj történt
— fejtette ki a táncos.
Az eset után azonnal telefonálásba kezdett, de hamar megnyugodhatott. Szerencsére nem történt személyi sérülés, és a testvérével az ijedtségen kívül minden rendben van, a nővére a garázsban véletlenül nekiment egy oszlopnak. Bár az autó valóban összetört, szerencsére mindenki épségben van.
Azonnal rengeteg telefonhívást, és üzenetet kapott a sztár, ráadásul ismerősi körében is nagy volt a pánik. Ugyanis a táncos Martfűről származik, ahol pont akkortájt volt egy baleset, ami csak fokozta az ijedtséget. Berci azonban mindenkit megnyugtatott, hogy a testvére szerencsére nem volt érintett benne. A táncos elmondta, hogy nagyon hálás a támogatásért és a rengeteg üzenetért amit kapott, mert megérezte a barátai és követői szeretetét.
Akik bármilyen formában kerestek, hogy aggódásukat fejezzék ki, azoknak ezúton is nagyon köszönöm!
– zárta gondolatait Berci.
