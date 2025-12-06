Hegyes Berci élő videóban kapott sokkoló hírt, balesetet szenvedett a testvére: "Megrémültem!"

Hegyes Berci és Mihályfi Luca kapcsolata a képernyőn kezdődött: először táncpartnerként, a Dancing with the Stars színpadán futott be a páros, majd végül szerelmespárként találtak egymásra és azóta is szárnyalnak a boldogságtól.

Hegyes Berci párja, Luca nyitott lenne a házasságra? (Fotó: Máté Krisztián)

Hegyes Berci sokkoló hírt kapott

Az ország szerelmespárja nagy figyelmet fordít a rajongóikkal való kommunikációra, és rendszeresen válaszolnak a nekik szegezett kérdésekre. Most sem volt ez másként, amikor TikTok élő videó formájában próbálták kielégíteni a rajongók kíváncsiságát. Aztán olyan hírt kaptak, ami megrázta őket és pillanatok alatt pánikot okozott a rajongóknál.

Minden a megszokott mederben ment, záporoztak a szakmai és magánéleti kérdések is, amelyekre őszintén válaszolt a szerelmespár. Aztán az élő videó drámai pillanatokkal ért véget.

A Tiktok videó közben Berci hirtelen megváltozott, és az addig könnyed, beszélgetős hangulat elsötétült, a kamera előtt pedig úgy tűnt, hogy valami komoly dolog történhetett. Ekkor hangzott el a döbbenetes mondat.

Várjatok. Nagy baj van, a testvérem balesetet szenvedett, mennünk kell

– zárta ijedten Berci.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca a műsor után is rengeteget táncolnak együtt (Fotó: Archív)

Nagyon aggódtak a rajongók

A sztár követői azonnal tele voltak kérdésekkel, találgatásokkal és senki sem tudta mi történt, csak hogy valószínűleg nagy lehet a baj.

Sokan megrémültek és aggodalmukat fejezték ki. A Borsnak sikerült elérnie Hegyes Bercit, aki elmesélte mi történt pontosan.

Az élőzés közben kaptam egy üzenetet a nővéremtől, hogy összetörte az autót. Küldött képeket is, de kicsiben jelentek meg és nem látszott rendesen. Azonnal megrémültem, hogy komoly baj történt

— fejtette ki a táncos.

Az eset után azonnal telefonálásba kezdett, de hamar megnyugodhatott. Szerencsére nem történt személyi sérülés, és a testvérével az ijedtségen kívül minden rendben van, a nővére a garázsban véletlenül nekiment egy oszlopnak. Bár az autó valóban összetört, szerencsére mindenki épségben van.

Hegyes Berci testvére mindenkire alaposan ráijesztett (Fotó: Gáll Regina)

Berci hálás a rajongóinak

Azonnal rengeteg telefonhívást, és üzenetet kapott a sztár, ráadásul ismerősi körében is nagy volt a pánik. Ugyanis a táncos Martfűről származik, ahol pont akkortájt volt egy baleset, ami csak fokozta az ijedtséget. Berci azonban mindenkit megnyugtatott, hogy a testvére szerencsére nem volt érintett benne. A táncos elmondta, hogy nagyon hálás a támogatásért és a rengeteg üzenetért amit kapott, mert megérezte a barátai és követői szeretetét.

Akik bármilyen formában kerestek, hogy aggódásukat fejezzék ki, azoknak ezúton is nagyon köszönöm!

– zárta gondolatait Berci.