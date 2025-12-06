Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hegyes Berci élő videóban kapott sokkoló hírt, balesetet szenvedett a testvére: "Megrémültem!"

Mihályfi Luca
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 09:00
Hegyes Bercibaleset
A sztárpár hatalmas népszerűségnek örvend. Hegyes Berci és Mihályfi Luca rendszeresen válaszol élő videókban a rajongók kérdésére, most viszont olyan történt, ami mindkettőjüket megrázta.
Ko. K.
A szerző cikkei

Hegyes Berci és Mihályfi Luca kapcsolata a képernyőn kezdődött: először táncpartnerként, a Dancing with the Stars színpadán futott be a páros, majd végül szerelmespárként találtak egymásra és azóta is szárnyalnak a boldogságtól.

20250617_Hegyes Berci Mihályfi Luca_MK_MW_bulvar_0011
Hegyes Berci párja, Luca nyitott lenne a házasságra? (Fotó: Máté Krisztián)

Hegyes Berci sokkoló hírt kapott

Az ország szerelmespárja nagy figyelmet fordít a rajongóikkal való kommunikációra, és rendszeresen válaszolnak a nekik szegezett kérdésekre. Most sem volt ez másként, amikor TikTok élő videó formájában próbálták kielégíteni a rajongók kíváncsiságát. Aztán olyan hírt kaptak, ami megrázta őket és pillanatok alatt pánikot okozott a rajongóknál.

Minden a megszokott mederben ment, záporoztak a szakmai és magánéleti kérdések is, amelyekre őszintén válaszolt a szerelmespár. Aztán az élő videó drámai pillanatokkal ért véget.

A Tiktok videó közben Berci hirtelen megváltozott, és az addig könnyed, beszélgetős hangulat elsötétült, a kamera előtt pedig úgy tűnt, hogy valami komoly dolog történhetett. Ekkor hangzott el a döbbenetes mondat.

Várjatok. Nagy baj van, a testvérem balesetet szenvedett, mennünk kell

 – zárta ijedten Berci.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca a műsor után is rengeteget táncolnak együtt (Fotó: Archív)

Nagyon aggódtak a rajongók

A sztár követői azonnal tele voltak kérdésekkel, találgatásokkal és senki sem tudta mi történt, csak hogy valószínűleg nagy lehet a baj.

Sokan megrémültek és aggodalmukat fejezték ki. A Borsnak sikerült elérnie Hegyes Bercit, aki elmesélte mi történt pontosan.

Az élőzés közben kaptam egy üzenetet a nővéremtől, hogy összetörte az autót. Küldött képeket is, de kicsiben jelentek meg és nem látszott rendesen. Azonnal megrémültem, hogy komoly baj történt

 — fejtette ki a táncos.

Az eset után azonnal telefonálásba kezdett, de hamar megnyugodhatott. Szerencsére nem történt személyi sérülés, és a testvérével az ijedtségen kívül minden rendben van, a nővére a garázsban véletlenül nekiment egy oszlopnak. Bár az autó valóban összetört, szerencsére mindenki épségben van.

G_R_7952
Hegyes Berci testvére mindenkire alaposan ráijesztett (Fotó: Gáll Regina)

Berci hálás a rajongóinak

Azonnal rengeteg telefonhívást, és üzenetet kapott a sztár, ráadásul ismerősi körében is nagy volt a pánik. Ugyanis a táncos Martfűről származik, ahol pont akkortájt volt egy baleset, ami csak fokozta az ijedtséget. Berci azonban mindenkit megnyugtatott, hogy a testvére szerencsére nem volt érintett benne. A táncos elmondta, hogy nagyon hálás a támogatásért és a rengeteg üzenetért amit kapott, mert megérezte a barátai és követői szeretetét.

Akik bármilyen formában kerestek, hogy aggódásukat fejezzék ki, azoknak ezúton is nagyon köszönöm!

– zárta gondolatait Berci.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu