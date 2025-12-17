Hegyes Berci felhagy a táncolással és teljesen új szakma felé fordul?

A tánc eddig megkérdőjelezhetetlenül Hegyes Berci életének középpontjában állt, most azonban úgy tűnik, egy másik szenvedély is egyre nagyobb teret kap. A kérdés már csak az, hogy mindez egy izgalmas hobbi, vagy akár egy komolyabb pályaváltás előjele is lehet.

Hegyes Berci még idén szerette volna felfedni a konyhatitkait rajongói előtt (Fotó: Mediaworks Archív)

Hegyes Berci a konyhában is otthonosan mozog

Hegyes Berci felhagyhat a táncolással és teljesen új szakma felé fordulhat? Aki mostanában rákattint a fiatal influenszer oldalára, könnyen észreveheti, hogy a koreográfiák mellé edények, fakanalak és illatozó fogások társultak. Berci ugyanis egyre több főzős videót oszt meg, amelyekben egyszerű, de bevált receptjeit mutatja meg követőinek. Elsőre sokan értetlenül álltak a váltás előtt, ám a kommentek alapján gyorsan megszerették az új tartalmakat.

A háttérben azonban régóta érlelődő, dédelgett szenvedély áll. Berci elmondása szerint már jó ideje vonzza a sütés-főzés világa, és örömmel kísérletezik új ízekkel. Hegyes Berci párja, Mihályfi Luca a legnagyobb támogatója ebben, amiről nemrég a Creator Awards gálán meséltek a Borsnak. A Mihályfi Luca-Hegyes Berci páros elárulta: gyakran főznek együtt, még ha a szerepek kicsit fordítottak is a konyhában. „Mindig vele pucoltatom a fokhagymát és a zöldségeket” – mondta nevetve Berci, miközben Luca láthatóan nem jött zavarba és nevetve hozzátette, hogy nem is akármilyen a közös főzés végeredménye.

Enni nagyon szeretek, ezért érdekel, hogy mit hogyan lehet elkészíteni. Sok Insta és TikTok videót nézek, kipróbálgatom a recepteket és letesztelem Lucán

– osztotta meg a kulisszatitkokat a táncoslábú fiatal.

Mihályfi Lucát egyenesen lekenyerezte különleges főztjeivel a táncos influenszer (Fotó: Mediaworks Archív)

Közösen alapítanak céget

A közös főzésekhez Berci tehát rengeteg inspirációt gyűjt, főként online videókból. A gondos anyaggyűjtés után a tervezgetésből mára valóság lett: elindultak a gasztro videók, amelyekben a jól megszokott Berci-dinamika is visszaköszön.

A jövő azonban nemcsak a konyháról szól. Hegyes Berci Mihályfi Luca oldalán januártól egy közös cég elindítását tervezi, amelyben több kreatív terület találkozik majd. Lucának rengeteg zenei terve van, míg Berci úgy látja, az ének, a zene és a tánc kéz a kézben alkotnak majd egy egészen új kifejezési módot. Úgy érzi, erős csapatot alkotnak, legyen szó munkáról vagy magánéletről.