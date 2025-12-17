Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hegyes Berci felhagy a táncolással és teljesen új szakma felé fordul?

konyhatündér
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 19:30
Hegyes BercikarrierváltásMihályfi Lucarecept
A fiatal táncos influenszer az utóbbi időben egészen új oldalát mutatja meg követőinek az Instagramon. Hegyes Berci friss lépései azt sugallják, hogy változás állhat be az eddigi pályájában.
K. G.
A szerző cikkei

A tánc eddig megkérdőjelezhetetlenül Hegyes Berci életének középpontjában állt, most azonban úgy tűnik, egy másik szenvedély is egyre nagyobb teret kap. A kérdés már csak az, hogy mindez egy izgalmas hobbi, vagy akár egy komolyabb pályaváltás előjele is lehet.

Hegyes Berci régóta fontolgatta, hogy videót is készít konyhatitkairól.
Hegyes Berci még idén szerette volna felfedni a konyhatitkait rajongói előtt (Fotó: Mediaworks Archív)

Hegyes Berci a konyhában is otthonosan mozog

Hegyes Berci felhagyhat a táncolással és teljesen új szakma felé fordulhat? Aki mostanában rákattint a fiatal influenszer oldalára, könnyen észreveheti, hogy a koreográfiák mellé edények, fakanalak és illatozó fogások társultak. Berci ugyanis egyre több főzős videót oszt meg, amelyekben egyszerű, de bevált receptjeit mutatja meg követőinek. Elsőre sokan értetlenül álltak a váltás előtt, ám a kommentek alapján gyorsan megszerették az új tartalmakat.
A háttérben azonban régóta érlelődő, dédelgett szenvedély áll. Berci elmondása szerint már jó ideje vonzza a sütés-főzés világa, és örömmel kísérletezik új ízekkel. Hegyes Berci párja, Mihályfi Luca a legnagyobb támogatója ebben, amiről nemrég a Creator Awards gálán meséltek a Borsnak. A Mihályfi Luca-Hegyes Berci páros elárulta: gyakran főznek együtt, még ha a szerepek kicsit fordítottak is a konyhában. „Mindig vele pucoltatom a fokhagymát és a zöldségeket” – mondta nevetve Berci, miközben Luca láthatóan nem jött zavarba és nevetve hozzátette, hogy nem is akármilyen a közös főzés végeredménye.

Enni nagyon szeretek, ezért érdekel, hogy mit hogyan lehet elkészíteni. Sok Insta és TikTok videót nézek, kipróbálgatom a recepteket és letesztelem Lucán

– osztotta meg a kulisszatitkokat a táncoslábú fiatal.

20250906_Budapest_FashionWeek_Mihályfi Luca és Hegyes Berci_TG-2
Mihályfi Lucát egyenesen lekenyerezte különleges főztjeivel a táncos influenszer (Fotó: Mediaworks Archív)

Közösen alapítanak céget

A közös főzésekhez Berci tehát rengeteg inspirációt gyűjt, főként online videókból. A gondos anyaggyűjtés után a tervezgetésből mára valóság lett: elindultak a gasztro videók, amelyekben a jól megszokott Berci-dinamika is visszaköszön.

A jövő azonban nemcsak a konyháról szól. Hegyes Berci Mihályfi Luca oldalán januártól egy közös cég elindítását tervezi, amelyben több kreatív terület találkozik majd. Lucának rengeteg zenei terve van, míg Berci úgy látja, az ének, a zene és a tánc kéz a kézben alkotnak majd egy egészen új kifejezési módot. Úgy érzi, erős csapatot alkotnak, legyen szó munkáról vagy magánéletről.

Bár a főzés egyre nagyobb szerepet kap, Berci hangsúlyozza: nem fordít hátat eddigi karrierjének. Sokkal inkább egy újabb eszközt talált az önkifejezésre, amelyben ugyanazzal a lelkesedéssel alkot, mint a táncparketten.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu