A Házasság első látásra sztárja végre megmutatta új párját, ez a gyönyörű nő hódította meg a szívét

Ahogy minden szereplő, Tóth Gergő is azért jelentkezett a TV2 sikerműsorába, hogy végre megtalálja az igazit. De a Házasság első látásra műsortól nem kapta meg, amire várt, Renivel nemcsak egész kapcsolatuk, de még a válásuk is csúnyára sikerült. Geri magánélete később kissé kaotikus lett, de most végre tényleg rátalált a szerelem, meg is mutatta kedvesét.

Már csak egy rossz emlék a Házasság első látásra 2024 szereplőjének a kapcsolata Renivel (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Geri feladta a cölibátust

Sok mindent lehetne mondani Tóth Geri magánéletére, csak azt nem, hogy unalmas. A Házasság első látásra műsor még ment a televízióban tavaly, amikor ő már új párra lelt, de mielőtt hivatalosan is bemutatta volna, szakítottak. A csontkovács azt mondta, vannak dolgok, amiket ő nem tud tolerálni, ezért lett vége. A csalódás után HEL Geri úgy döntött, lemond a szexről, megunta a futó viszonyokat, az igazinak tartogatta magát.

Fontos döntést hoztam, amit nagyon komolyan gondolok, inkább lemondok a szexről egy időre, de nem kell több szimplán szexen alapuló kapcsolat, elég volt! Nem kiégtem, csupán úgy érzem, ezek a viszonyok elviszik a fókuszt, hiába csak testiség van, az ember, legalábbis én, akkor is ott hagyok egy darabot magamból és ez nem jó, sérüléshez vezet, nem kell! Mert ezt sokan nem értik, de igaz, a szex az, amivel a másik szívéhez a legközelebb jutunk!

De pár hónap után feloldotta a cölibátust, mert megismerkedett egy gyönyörű nővel, akiről akkor azt gondolta, ő lehet gyermekei anyja. Ám a párja külföldre költözött, és mivel HEL Geri nem akart távkapcsolatot, elköszöntek egymástól.

„Berobbant az életembe”

Az újabb csalódás után Geri megint felkészült a szexmentes életre, de amikor a legkevésbé várta, megismerkedett mostani párjával.

Nem sokkal később, hogy megfogadtam, nem keresem tovább az igazit, bumm, berobbant az életembe egy hölgy, akivel másfél éve már váltottunk néhány üzenetet, már akkor is tetszett. Most valahogy újra felvettük a kapcsolatot, találkozni kezdtünk és egyszer csak azt vettük észre, hogy odáig vagyunk egymásért, minden klappol. Pár hete vagyunk együtt, de nem szeretnék semmit elkiabálni, remélem ez már tényleg az, amit olyan régóta hiába keresek, eddig úgy tűnik!

- mesélte akkor alakuló kapcsolatáról a jóképű csontkovács.