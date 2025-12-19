Szolgának nevezte az embereket Hadházy Ákos! Hajdú Péter ezt nem hagyta szó nélkül!

Hajdú Péter nem tudott szó nélkül elmenni a baloldali politikus bejegyzése mellett, amiben szolgának nevezte az összes embert, aki a Mészáros Csoportnak dolgozik. A botrányokról híres Hadházy Ákos, az autósüldözése után sem zárkózik el a közélettől, és továbbra is mindenről kiposztolja kéretlen meglátásait. Hadházy legújabb fröcsögése miatt a sztárműsorvezetőnél most betelt a pohár, a közösségi oldalán reagált a történtekre.

Hajdú Péter Hadházy Ákos bejegyzésére reagált közösségi oldalán, amit egyszerűen arcpirítónak nevezett (Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Péter ledöbbent az eseten

Arcpirítónak és döbbenetesnek tartom, amit most Hadházy Ákos művelt

– kezdte videójában a műsorvezető. A Mészáros Csoport egyik cégének korábbi vezérigazgatójaként kötelességének érezte Hajdú Péter, hogy reagáljon a botrányos bejegyzésre, amiben szolgálnak nevezte a politikus a Mészáros Csoport alkalmazottjait.

A Vivanti Zrt.-nek voltam a vezérigazgatója, ami a Mészáros Csoporthoz tartozik. Kikérem magamnak, hogy én bárkinek a szolgája lennék és kikérem annak a negyven-ötvenezer embernek a nevében is

– jelentette ki a műsorvezető.

Hadházy Ákos eddig sem zárkózott el ezektől a botrányos megjegyzésektől, vagy akcióktól, volt, hogy egy idős papot inzultált a politikus és bandája. A hangos harangszó miatt teljesen kiakadt Hadházy Ákos, akinek csapata be is rontott a templom ajtaján.

Hadházy Ákos botránya után Hajdú Péter szerint a legkevesebb lenne, hogy bocsánatot kérjen (Fotó: Trenka Attila)

Felszólította Hajdú Péter a politikust

Nem ismerem személyesen Hadházy Ákost, de szerintem jól tenné, ha bocsánatot kérne ettől a több ezer embertől azért, mert szolgának nevezte őket

– zárta közösségi oldalán a műsorvezető.

Hajdú Péter tehát ismét kiállt és helyretett egy botrányos politikust. Innen már csak reméli, hogy tényleg megérkezik a bocsánatkérés Hadházy Ákostól.