Szolgának nevezte az embereket Hadházy Ákos! Hajdú Péter ezt nem hagyta szó nélkül!

botrány
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 15:30
Hadházy ÁkosHajdú Péter
A műsorvezető nem tudott elmenni Hadházy Ákos botrányos megjegyzése mellett anélkül, hogy reagáljon rá. Hajdú Péter közösségi oldalán szólította fel a politikust, hogy kérjen bocsánatot.
Bors
A szerző cikkei

Hajdú Péter nem tudott szó nélkül elmenni a baloldali politikus bejegyzése mellett, amiben szolgának nevezte az összes embert, aki a Mészáros Csoportnak dolgozik. A botrányokról híres Hadházy Ákos, az autósüldözése után sem zárkózik el a közélettől, és továbbra is mindenről kiposztolja kéretlen meglátásait. Hadházy legújabb fröcsögése miatt a sztárműsorvezetőnél most betelt a pohár, a közösségi oldalán reagált a történtekre.

Hajdú Péter
Hajdú Péter Hadházy Ákos bejegyzésére reagált közösségi oldalán, amit egyszerűen arcpirítónak nevezett (Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Péter ledöbbent az eseten

Arcpirítónak és döbbenetesnek tartom, amit most Hadházy Ákos művelt

– kezdte videójában a műsorvezető. A Mészáros Csoport egyik cégének korábbi vezérigazgatójaként kötelességének érezte Hajdú Péter, hogy reagáljon a botrányos bejegyzésre, amiben szolgálnak nevezte a politikus a Mészáros Csoport alkalmazottjait.

A Vivanti Zrt.-nek voltam a vezérigazgatója, ami a Mészáros Csoporthoz tartozik. Kikérem magamnak, hogy én bárkinek a szolgája lennék és kikérem annak a negyven-ötvenezer embernek a nevében is

– jelentette ki a műsorvezető.

Hadházy Ákos eddig sem zárkózott el ezektől a botrányos megjegyzésektől, vagy akcióktól, volt, hogy egy idős papot inzultált a politikus és bandája. A hangos harangszó miatt teljesen kiakadt Hadházy Ákos, akinek csapata be is rontott a templom ajtaján.

Hajdu Péter Mikulás party
Hadházy Ákos botránya után Hajdú Péter szerint a legkevesebb lenne, hogy bocsánatot kérjen (Fotó: Trenka Attila)

Felszólította Hajdú Péter a politikust

Nem ismerem személyesen Hadházy Ákost, de szerintem jól tenné, ha bocsánatot kérne ettől a több ezer embertől azért, mert szolgának nevezte őket

– zárta közösségi oldalán a műsorvezető.

Hajdú Péter tehát ismét kiállt és helyretett egy botrányos politikust. Innen már csak reméli, hogy tényleg megérkezik a bocsánatkérés Hadházy Ákostól.

@hajdu.peter.official

„Légy, ami lennél: férfi!” És most kérj bocsánatot! Nem politikusok ünnepét tetted tönkre, hanem átlagos, civil emberekét.

♬ eredeti hang - hajdu.peter.official

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu