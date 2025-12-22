Csuti is kiállt Gáspár Evelin mellett: „Megdolgozott ezért”

Gáspár Evelin az elmúlt időszakban több videót is megosztott arról, hogy Szijjártó Péter stábjában dolgozik. Az influenszer nem csupán szórakozásból gyártja ezeket a tartalmakat, hanem neki ez most a munkája, és keményen megdolgozott azért, hogy ide eljusson. Ennek ellenére sokan támadják Gáspár Győző nagylányát, a baloldali trollok még a rasszista kommentektől sem riadnak vissza. Csuti most megvédte Evelint, mivel felháborítónak tartja, hogy ennyi rosszindulatú kommentet kapjon valaki a munkája miatt.

Szabó András Csuti megvédte Gáspár Evelint, akit származása miatt is sokan bántanak mostanság (Fotó: Markovics Gábor)

Csuti kifakadt közösségi oldalán

Rengeteg a gyűlölködő komment Gáspár Evelinre, és egyszerűen nem értem miért. Nem tudom, mikor olvastam utoljára ennyi rosszindulatú megjegyzést. Sok mindent lehet róla mondani, de mi is a baj igazából? Hogy ő a Gáspár Győző lánya, vagy hogy éveken át szerepelt a Győzike show-ban? Nem az ő felelőssége ez. Vagy azért, mert roma? Ezen már rég túl kellene lennünk

– kezdte videójában a műsorvezető. A családapa azt is kiemelte, hogy miért tartja jónak, hogy Evelin ilyen fontos munkát végez, mivel szerinte ez a szakma méltó a teljesítményéhez.

Evelin nagyon sokat tett azért, hogy ne a családja alapján legyen megítélve. Több diplomája is van, ráadásul van hazai és külföldi is és két nyelven beszél anyanyelvi szinten. Tehát sokat dolgozott azon, hogy ne az a karakter legyen, akit a Győzike show-ban megismerhettünk

– mondta közösségi oldalán Csuti, aki mellett több sztár is felszólalt már Gáspár Evelin védelmében.

Gáspár Evelin Szijjártó Péterrel dolgozik együtt és ellátogat vele a külföldi diplomáciai találkozókra (Fotó: Mediaworks archív)

Csuti személyes tapasztalatát is megosztotta

Korábban dolgoztam is Evelinnel és elsőként érkezett és utolsóként távozott. Persze, sok mindent lehet mondani róla, de azt nem, hogy ne tanult volna annyit, hogy feledtetni tudja mindezt azokkal, akikkel úgy néz ki, egyelőre nem sikerült

– árulta el Szabó András. Így a szeretet ünnepéhez közeledve az üzletember szerint is jobb lenne, ha inkább pozitív érzelmek lennének az emberekben és nemcsak a gyűlölet.

Mindjárt itt a karácsony, kicsit nyugodjunk meg. Ne az legyen az első gondolat, hogy minden alaposabb gondolkodás nélkül elküldünk valakit melegebb éghajlatra

– emlékeztetett mindenkit Csuti az időszak legfontosabb üzenetére.