Megtudtuk, hogy tölti a szilvesztert Galambos Lajos: erre készül a trombitás

23 év: ennyi ideje láthattuk utoljára a Dáridót: most azonban Galambos Lajos és a TV2 nagy bejelentést tett. A műsor nem csak visszatér, de rögtön csap egy hatalmas szilveszteri bulit is!
Közleményben tudatta a jó hírt a csatorna: különleges szilveszteri műsorral jelentkezik: Galambos Lajcsi ízig-vérig táncos, zenekaros show-t álmodott meg, amiben ő maga is részt vesz, méghozzá új repertoárral, a jól ismert slágerei mellett. Az óévbúcsúztató műsor 2025-ben kezdődik és már 2026-ban ér véget, így a TV2 ezzel a műsorral kíséri át a nézőket az új esztendőbe.
Aki arra számít, hogy a múlton fogunk nosztalgiázni, meg fog lepődni! Egy életigenlő, jövőbe mutató, mégis klasszikus szórakoztató zenei műsort álmodtam színpadra, amit nevezhetek a nagy visszatérésnek is, hiszen „hazaérkezem” a Dáridóval a TV2 képernyőjére. Hálás vagyok, hogy a fellépő művészek baráti hívásomra első szóra csatlakoztak a műsorhoz, és így egy sztárokkal teli, valóban szórakoztató show-t készíthetünk a magyar televíziónézőknek. Mindenkire ráfér egy kis lazítás az év végén, ehhez alapozzuk meg a jó hangulatot
– magyarázta Lagzi Lajcsi a szilveszteri Dáridó kapcsán.
És hogy kik lépnek fel? A Bon-Bon együttes, Csonka András, Erox Martini, a Fiesta, az Irigy Hónaljmirigy, Komonyi Zsuzsi, Kökény Attila és Rakonczai Viktor, Kökény Lali, Peter Srámek, a TNT együttes, valamint Zoltán Erika és táncosai.
"Az év vége remek alkalom az összegzésre, a lezárásra és a jövő tervezésére. Büszkék vagyunk rá, hogy a TV2 Csoport továbbra is a magyar nézők első számú választása, köszönhetően a színes és változatos programkínálatnak. Az ünnepi időszakban is kiemelt célunk, hogy minden korosztálynak kínáljunk szórakoztató tartalmat. Az ikonikus Dáridó visszatérése az anyacsatornára ennek egyik ékes példája. Bízunk benne, hogy a nézőkben is jó emlékeket idéz Galambos Lajcsi zenés műsora és az óév utolsó estéjén együtt mulatnak majd a fellépő sztárvendégekkel és a legendás trombitaművésszel" – magyarázta Fischer Gábor, a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási Igazgatója.
