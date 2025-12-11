Dulin Metta megmutatta, milyen a luxusélete Dubajban!

Dulin Metta korábban már elárulta lapunknak, hogy komolyan fontolóra vette a költözést. A tihanyi nyugitól, ahogy ő hívja, nagyon eltér az a folyamatos nyüzsgés, ami Dubajban várja. Még nem helyezte át állandó lakhelyét a leggazdagabbak fővárosába, de nem áll messze attól, hogy végleg odaköltözzön. Most elárulta a modell, hogy mik azok a számunkra mindennapi szokások, amik az araboknál nem megengedettek.

Dulin Metta Dubajban is el tudja képzelni az életét (Fotó: Polyák Attila)

Dulin Metta betegen is autóba ült

Négy napja lázasan fekszek otthon, úgyhogy most már muszáj volt kimozdulnom otthonról. Már teljesen begolyóztam a lakásban és nem bírom, hogy csak a négy falat bámultam egész nap

– jelentkezett be vezetés közben a TV2 Ázsia Expressz sztárja. Metta arról mesélt, hogy mik azok a dolgok, amiket még nem csinált Dubajban.

Még soha nem használtam a tömegközlekedést. Leginkább a saját autómmal utazok, de a legrosszabb esetben is rendelek inkább egy taxit

– árulta el Dulin Metta Instagram-oldalán, aki könnyen meglehet, hogy végleg kiköltözik a közel-keleti városba.

Dulin Metta vagyona miatt megengedheti magának, hogy sok időt töltsön a Közel-keleten (Fotó: Mediaworks Archív)

Dulin Metta a vezetési szokásait is megváltoztatta

Soha nem szegtem meg a sebességhatárt olyan helyen, ahol kamera van. Ezt itt nagyon durván büntetik, ráadásul nemcsak a kamerák nézik ezt, hanem rendszeresen drónokkal figyelik az utat

– mesélte el követőinek a modell. Az Ázsia Expressz sztárja olyan kulisszatitkokba is beavatott minket, amik itthon teljesen elfogadottak lennének.

Nem szoktam inni vezetés közben. Mármint itt nem az alkoholra gondolok, hanem a vízre is. Itt megbüntetik azokat az embereket, akik isznak, miközben úton vannak

– mondta Dulin Metta.

Az arab országban ezek mind elfogadott szabályok, amiket be is kell tartani, mivel súlyos bírság érkezhet, ha valaki nem így tesz. Ezek mellett pedig az öltözködésre is nagyon odafigyel a modell a kultúra tisztelete miatt. „Soha nem hordok nagyon kivágott ruhákat, mivel nagyon tisztelem az itteni kultúrát. Emellett a zárt helyeket is annyira lehűtik, hogy pulcsiban szoktam mindenhova járni” – számolt be az ottani törvényekről Metta, aki korábban elárulta, hogy vannak olyan kiadásai, amik nélkül nem tudna meglenni.