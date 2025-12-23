Kiderült, ezt kapta Demjén Ferenc a születésnapjára

Az ünnepelt szerint szebben nem is telhetett volna a születésnapja, hiszen azt csinálta, ami az élete: színpadon volt, szórakoztatta a közönséget. Demjén Ferenc zenésztársaival fantasztikus hangulatú koncertet adott, de előtte a Bors felköszönthette, cukormentes tortával leptük meg. Mint kiderült, sok ajándékot kapott hazánk egyik legnépszerűbb előadója, többek közt körömpörköltet, amit azonnal a kocsiba is tettek, ki ne olvadjon, amíg hazaér.

Demjén Ferenc koncerttel ünnepelte születésnapját Pécsett (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Körömpörkölttel lepték meg Demjén Ferencet

Nyáron megijesztette a rajongókat az ország kedvence, aki balesetet szenvedett, ami után csak a gyógyulásra koncentrált, mert mihamarabb színpadra akart lépni. Demjén Ferenc szeptemberben már újra koncertezett és ahogy a születésnapján, úgy az év vége előtt sem pihen. Idén nem is egy, hanem két bulival búcsúztatja az évet a Papp László Budapest Sportarénában. December 29-én Charlie, Presser Gábor és Zorán is színpadra lép az énekes koncertjén, 30-án pedig a Hogyan tudnék élni nélküled? film szereplői csatlakoznak a művészhez, telt ház előtt.

„Nagyon rövid az élet, nem szabad a rossz dolgokon mélázni, ami ellen az ember úgysem tud tenni" – mondta a Borsnak a születésnapján Demjén Ferenc, akit aznap reggel felesége csókkal köszöntött.

Reménykedni kell, pozitívan állni a dolgokhoz, én ezt már egész kiskoromban is így gondoltam és azóta is így állok az élethez! Mindig kell valami, ami előre visz. Nagyon fiatal voltam, amikor kezdtem ezt a szakmát, akkor sok zenésztársam azt várta, hogy világhírű lesz. Én nem erre vágytam, hanem arra, hogy akikkel egy nyelvet beszélek, akik értik, ahogy fogalmazok, értik a zenéimet, azok szeressék a dalaimat. Szeretek itt élni Magyarországon, a közönség szeret és ez így van jól, ezért hálás vagyok! Büszke vagyok arra, hogy 79 évesen még kíváncsiak rám az emberek, hogy teltházas bulikat csinálunk és arra is, hogy még mindig vannak új rajongók, akik csatlakoznak a közönségemhez.

- fejtette ki lapunknak a legenda. A Demjén Ferenc-dalokon generációk nőttek fel, mai napig fiatalok és idősek is éneklik a slágereket. Az elképesztő sikereket megélt Hogyan tudnék élni nélküled? című film, amit az énekes dalai ihlettek és amit a TV2 január 1-én este 7 órás kezdéssel vetít, újabb rajongókat hozott.