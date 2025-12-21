A legszebb ajándék: Demjén Ferenc szerelmes csókra ébredt ma reggel – Így telt a legenda születésnapja

A hazai paletta legkiemelkedőbb rocksztárja születésnapján sem pihen. Demjén Ferenc hatalmas születésnapi koncerttel ünnepelte, hogy betöltötte 79. életévét.
A zenész születésnapi koncertje hatalmas sikert aratott, tízezrek skandálták Demjén legsikeresebb dalait. Az énekest a Bors is felköszöntötte, aki lapunknak ma este adott interjújában elmesélte, milyen különleges köszöntésben volt része:
Reggel a feleségem felébresztett, mondta, hogy szeretlek kedvesem, és adott egy csókot. Akár hetvenkilenc éves az ember, akár tizennyolc, a csók az minden korban jól esik.
"Meg az is, hogy érzi azt, hogy szeretik. És ez minderre vonatkozik. Az egy nagyon jó gyógyszer. Általában, ha valami baj van, akár lelki, akár testi. Ha észreveszi az ember, hogy szeretettel veszik körül, az hamarabb meggyógyítja, és megold nagyon sok problémát" – mesélte Demjén.
A V’Moto Rock egykori frontembere sikert sikerre halmoz. Idén hatalmas visszatéréssel lepte meg rajongóit balesete után. A zeneszerző néhány hónappal ezelőtt lezuhant otthonában a lépcsőn, melynek következtében lábtörést szenvedett.
A visszatérésre azonban a rajongók örömére nem kellett sokat várni! Ma este például teltházas koncerttel hódította meg újra a közönséget Pécsett, ahol annyira imádják az előadót, hogy már két héttel a buli előtt elfogytak a jegyek.
Mostanra már máshogy tekint vissza a szerencsétlen balesetre, jóízűen beszélt a történtekről.
Az ember, mikor már túl van rajta, teljesen másképp tekint vissza. Mikor már rá tudok állni a lábamra, akkor viccesen is beszélhetek róla. Mert hát addig, amíg meg nem gyógyult, meg nem javult az nehéz időszak volt. Rengeteget kellett edzeni, gyógytornázni. Addig nem volt kellemes, de most már az is elviszi az egészet, hogy játszhatok, és ez a legjobb fájdalomcsillapítónak.
A baleset után a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozifilm ihletője teljes mértékben a gyógyulásra fókuszált.
"Augusztus közepe fele történt a baleset és én szeptemberben már énekeltem. Szóval végül is nagyon gyors volt a felépülés. Ez annak is köszönhető, hogy remek orvosok, gyógyászok vettek körül. Az orvosomtól, a professzorokon át egészen az ápolókig mindenki nagyon kedves volt és hihetetlen szakképzett személyek figyelték a felépülésemet" – emlékezett vissza a sztár.
A Kossuth-díjas énekesben egy percig sem merült fel, hogy lemondja koncertjeit, sőt minden eddiginél nagyobb koncerttel lepte meg rajongóit, most pedig készül a december 29-én és 30-án megrendezésre kerülő 28. Arénás koncertjére, melyre rohamosan fogynak a jegyek. A dupla koncert különleges mind a zenész, mind a rajongók számára, hiszen a Papp László Budapest Sportarénában csendülnek fel újra az igazi Demjén slágerek, amelyek évtizedek után is hatalmas erővel hatnak a közönségre.
