A legszebb ajándék: Demjén Ferenc szerelmes csókra ébredt ma reggel – Így telt a legenda születésnapja

A hazai paletta legkiemelkedőbb rocksztárja születésnapján sem pihen. Demjén Ferenc hatalmas születésnapi koncerttel ünnepelte, hogy betöltötte 79. életévét.

Demjén Ferenc születésnapja különleges koncerttel zárult (Fotó: Bors)

Demjén Ferencet párja különleges gesztussal köszöntötte

A zenész születésnapi koncertje hatalmas sikert aratott, tízezrek skandálták Demjén legsikeresebb dalait. Az énekest a Bors is felköszöntötte, aki lapunknak ma este adott interjújában elmesélte, milyen különleges köszöntésben volt része:

Reggel a feleségem felébresztett, mondta, hogy szeretlek kedvesem, és adott egy csókot. Akár hetvenkilenc éves az ember, akár tizennyolc, a csók az minden korban jól esik.

"Meg az is, hogy érzi azt, hogy szeretik. És ez minderre vonatkozik. Az egy nagyon jó gyógyszer. Általában, ha valami baj van, akár lelki, akár testi. Ha észreveszi az ember, hogy szeretettel veszik körül, az hamarabb meggyógyítja, és megold nagyon sok problémát" – mesélte Demjén.

Munkatársunkat, Böszörményi Lillát jó barátként üdvözölte Demjén Rózsi, aki a tortának is nagyon örült (Fotó: Bors)

Demjén Ferenc súlyos balesete

A V’Moto Rock egykori frontembere sikert sikerre halmoz. Idén hatalmas visszatéréssel lepte meg rajongóit balesete után. A zeneszerző néhány hónappal ezelőtt lezuhant otthonában a lépcsőn, melynek következtében lábtörést szenvedett.

A visszatérésre azonban a rajongók örömére nem kellett sokat várni! Ma este például teltházas koncerttel hódította meg újra a közönséget Pécsett, ahol annyira imádják az előadót, hogy már két héttel a buli előtt elfogytak a jegyek.

Mostanra már máshogy tekint vissza a szerencsétlen balesetre, jóízűen beszélt a történtekről.

Az ember, mikor már túl van rajta, teljesen másképp tekint vissza. Mikor már rá tudok állni a lábamra, akkor viccesen is beszélhetek róla. Mert hát addig, amíg meg nem gyógyult, meg nem javult az nehéz időszak volt. Rengeteget kellett edzeni, gyógytornázni. Addig nem volt kellemes, de most már az is elviszi az egészet, hogy játszhatok, és ez a legjobb fájdalomcsillapítónak.

Születésnapos mosoly a koncert előtt: Demjén Ferenc felesége ma reggel csókkal ébresztette a legendát (Fotó: Bors)

Dupla telt házas koncert az arénában

A baleset után a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozifilm ihletője teljes mértékben a gyógyulásra fókuszált.