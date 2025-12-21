79 éves lett Demjén Ferenc, a nagybetűs legenda: mutatjuk a rocksztár legnagyobb visszatéréseit

Hogyan lett a V’Moto-Rock frontemberéből szóló előadó, hogyan hódította meg a magyar filmzene világát, és hogyan tudta évről évre egyre nagyobb show-val elkápráztatni a közönségét? Demjén Ferenc a halhatatlan legenda minden idők legnagyobb magyar rocksztárja.

Demjén Ferenc születésnapja alkalmából összeszedtük a legnagyobb visszatéréseit (Fotó: Kovács Tamás / MTI)

5 évtizedes siker övezi Demjén Ferenc karrierjét

A zenész karrierje egészen a ’60-as évekig nyúlik vissza, mikor először a Bergendy zenekarral berobbant a köztudatba. A fiatal Demjén Rózsi nemcsak basszusgitárt ragadott, hanem énekesként is hamar a középpontba került, ám nem az a fajta volt, aki egy helyben marad. A hetvenes évek végén nagy döntést hozott: otthagyta a biztos sikert jelentő Bergendyt, és 1977-ben megalapította a V’Moto-Rockot. Ez már egy sokkal keményebb, vagányabb hangzású zenekar volt, és be is jött a váltás. A V’Moto-Rock villámgyorsan az élvonalba repítette Demjént, dalaik sorra lettek slágerek, a koncerteken tömegek tomboltak, és egyértelművé vált, hogy új rockikon született.

Siker a filmvásznon

A fiatal zeneszerző nemcsak a színpadon volt elemében, hanem a filmvásznon is tarolt. Az ő tollából születtek a legendás Szerelem első vérig, majd a Szerelem második vérig és a Moziklip betétdalai, amelyek egy csapásra belopták magukat a fiatalok szívébe. Ráadásul Demjén nem elégedett meg az írással: több dalt saját maga is elénekelt, így a mozik után a rádiókban is ő szólt.

A sikerszéria itt még nem ért véget: az 1996-ban bemutatott, óriási érdeklődést kiváltó Honfoglalás film zenéje is az ő nevéhez kötődik. A dalokból igazi örökzöldek lettek, amelyeket a mai napig hallani lehet a rádiókban.

Idén pedig ismét visszatért a mozivászonra! Demjén neve már eddig is aranybetűkkel szerepelt a magyar zenei történelemben, de most a mozik világában is történelmet írt. A Hogyan tudnék élni nélküled? című film ugyanis minden eddigi rekordot megdöntött, és a legnézettebb magyar mozifilmmé vált. A siker titka nem volt kérdés: Demjén legendás dalai adták a film lelkét. Az érzelmekkel teli slágerek, amelyek generációk életét kísérték végig, most a vásznon keltek új életre. A nézők nemcsak egy filmet kaptak, hanem egy igazi időutazást – könnyekkel, nevetéssel és nosztalgiával. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy dalai évtizedekkel később is ekkora erővel hatnak – Demjén viszont újra és újra megcsinálja a csodát.