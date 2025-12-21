79 éves lett Demjén Ferenc, a nagybetűs legenda: mutatjuk a rocksztár legnagyobb visszatéréseit

Hogyan lett a V’Moto-Rock frontemberéből szóló előadó, hogyan hódította meg a magyar filmzene világát, és hogyan tudta évről évre egyre nagyobb show-val elkápráztatni a közönségét? Demjén Ferenc a halhatatlan legenda minden idők legnagyobb magyar rocksztárja.
A zenész karrierje egészen a ’60-as évekig nyúlik vissza, mikor először a Bergendy zenekarral berobbant a köztudatba. A fiatal Demjén Rózsi nemcsak basszusgitárt ragadott, hanem énekesként is hamar a középpontba került, ám nem az a fajta volt, aki egy helyben marad. A hetvenes évek végén nagy döntést hozott: otthagyta a biztos sikert jelentő Bergendyt, és 1977-ben megalapította a V’Moto-Rockot. Ez már egy sokkal keményebb, vagányabb hangzású zenekar volt, és be is jött a váltás. A V’Moto-Rock villámgyorsan az élvonalba repítette Demjént, dalaik sorra lettek slágerek, a koncerteken tömegek tomboltak, és egyértelművé vált, hogy új rockikon született.
A fiatal zeneszerző nemcsak a színpadon volt elemében, hanem a filmvásznon is tarolt. Az ő tollából születtek a legendás Szerelem első vérig, majd a Szerelem második vérig és a Moziklip betétdalai, amelyek egy csapásra belopták magukat a fiatalok szívébe. Ráadásul Demjén nem elégedett meg az írással: több dalt saját maga is elénekelt, így a mozik után a rádiókban is ő szólt.
A sikerszéria itt még nem ért véget: az 1996-ban bemutatott, óriási érdeklődést kiváltó Honfoglalás film zenéje is az ő nevéhez kötődik. A dalokból igazi örökzöldek lettek, amelyeket a mai napig hallani lehet a rádiókban.
Idén pedig ismét visszatért a mozivászonra! Demjén neve már eddig is aranybetűkkel szerepelt a magyar zenei történelemben, de most a mozik világában is történelmet írt. A Hogyan tudnék élni nélküled? című film ugyanis minden eddigi rekordot megdöntött, és a legnézettebb magyar mozifilmmé vált. A siker titka nem volt kérdés: Demjén legendás dalai adták a film lelkét. Az érzelmekkel teli slágerek, amelyek generációk életét kísérték végig, most a vásznon keltek új életre. A nézők nemcsak egy filmet kaptak, hanem egy igazi időutazást – könnyekkel, nevetéssel és nosztalgiával. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy dalai évtizedekkel később is ekkora erővel hatnak – Demjén viszont újra és újra megcsinálja a csodát.
Noha az énekes mindig kitűnik a tömegből fiatalos jellemével, egészsége miatt többször is aggódott egy egész ország. 2019-ben agyvérzés gyanújával szállították kórházba a sztárt, aki napokat töltött az intenzív osztályon. A végső diagnózis agyérgörcs volt, de Demjén felébredt az altatásból és elhagyhatta az kórházat. A rocklegenda pedig alig néhány hónappal ezután teltházas koncertet adott, ahol tízezrek fogadták.
Hol voltatok? Hát, én tudom, hogy hol voltam, és ebből most mutattam is ízelítőt. Csetlettem-botlottam
– tréfálkozott, amikor köszöntötte a közönséget.
A sosem látott siker után idén egy újabb baleset érte a legendát: otthonában egy szerencsétlen esés következtében eltörte a combját. Újra rengetegen féltették őt, ám Demjén ismét megmutatta, hogy egy igazi harcos: újabb teltházas koncerttel tér vissza!
A bulira nem is kell sokat várni, hamarosan dupla koncertet ad december 29-én és 30-án a Papp László Budapest Sportarénában.
