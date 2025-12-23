Fordult a kocka: Curtisről dokumentumfilmet forgatnak, míg Majkát letartóztatják ittas vezetésért

Curtis és Majka pályája mára teljesen más irányt vett. Curtis stabil karrierrel, boldog családi élettel és szakmai sikerekkel halad előre, hétről hétre láthatjuk a Háborúellenes Gyűléseken Radics Gigi mellett, miközben egy dokumentumfilm is készül róla a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Majka ezzel szemben botrányt botrányra halmoz: legutóbb alkoholfogyasztás után ült autóba, és a rendőröknek köszönhetően csak szerencséjén múlt, hogy nem történt baleset. A két rapper között megromlott a kapcsolat, miután Majka évekkel ezelőtt Szegeden kiteregette jó barátja szennyesét, de úgy tűnik pont az került a morális süllyesztőbe, aki a feddhetetlen szerepében tetszelgett sokáig.

Curtis élete helyes vágányra került, ellenben Majkáéval (Fotó: mw)

Curtis felnőtt, míg Majka felelőtlen kamaszként él mostanában

Múlt héten Majka ismét bizonyította, hogy hajlamos a kockázatos, meggondolatlan döntésekre. Saját Facebook-bejegyzésében így írta: „Egy címeres ökör vagyok… mérhetetlenül sajnálom, vállalom a következményeket, nincs rá mentség”– utalt arra, hogy elmeszelte a rendőrség ittas vezetesért. Jogi következmények is jártak az esetért: a jogosítványát elvették, és büntetőeljárás indult ellene. A rajongók körében hatalmas felháborodást váltott ki, hogy a közszereplő ennyire figyelmen kívül hagyta a biztonságot.

Nem ez volt az első eset...

Ez nem az első alkalom, hogy Majka, azaz Majoros Péter a nyilvánosság előtt bukott le az alkohollal. 2021-ben a Sztárban Sztár Leszek! élő adásai alatt többször titokban kortyolt a pult alól előkészített italból. A zsűritagok viccelődtek, hogy „titokban mindannyian iszunk”, Majka pedig egyszer sem tagadta. Mostani cselekménye azonban jóval veszélyesebb: alkoholfogyasztás után autóba ülni komoly kockázat, és a rajongók nem is hagyták szó nélkül.

Curtis ezzel egy időben a Belügyminisztériumba kapott meghívást

Curtis ezzel szemben jó ideje tudja már, milyen rendezett, fegyelmezett életet élni. A Belügyminisztériumban való fellépés ritka megtiszteltetés, a közelgő dokumentumfilm révén karrierje újabb mérföldkőhöz érkezik, és a magánélete is kifogástlaan: feleségével, Barnai Judittal boldog családi életet élnek. Sikerei és felelősségteljes életmódja azt mutatják, hogy a tehetség önmagában nem elég, a kitartás és az erkölcsi tartás teszi teljessé a pályát, és, bár hiába követett el hibákat a múltban, mindegyikből tanulni tudott.