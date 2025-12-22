A karácsonyt is munkával tölti Csősz Boglárka: „Azért a vacsora bele kell férjen”

Akadnak néhányan, akik számára Csősz Boglárka a Feleségek luxuskivitelben című műsorban vált ismertté, korábbi munkásságát azonban jóval többen ismerik. A színésznő mára már inkább üzletasszonyként tevékenykedik, de a színészettől sosem távolodott el igazán, még ha parkolópályára került is.

Csősz Boglárka 2025-ben már leginkább szálloda és belsőépítészeti kivitelezéssel foglalkozott, rajong a munkájáért (Fotó: Bors)

Csősz Boglárka számára a munka az első

Bogival az Avatar című film premierjén beszélgettünk, amelynek kapcsán szóba került az is, ő maga milyen filmeket kedvel, és mint kiderült, színészi pályafutása a mai napig nem merült feledésbe, hiszen nem tud és nem is akar elvonatkoztatni attól, hogy szakértői szemmel tekintsen egy alkotásra.

Nagyon nagy rajongó vagyok és nagyon szeretem az Avatar filmeket és borzasztóan kíváncsian vártam már, hogy mozikba kerüljön a következő rész. Az első még nagyon új volt a megjelenésekor, hiszen 3D-s elemek voltak benne, most is arra számítok, hogy újdonságokkal próbálják lenyűgözni a nézőket. Egyébként én abszolút fantasy vagyok, nagyon szeretem az ilyen típusú filmeket, amiért elrugaszkodik a valóságtól. Viszont a leginkább mindig az érdekel, hogy milyen komoly munkát tettek bele ezekbe a produkciókba

– vallotta be Bogi, aki egyébként a mai napig kap színészi felkéréseket. A csinos híresség azonban mára már egészen másra fókuszál: belsőépítészeti céget vezet, ahol közel minden munkafolyamatban részt vesz, és egy percre sem engedi, hogy porszem csússzon a gépezetbe, számára a magas minőség minden tekintetben prioritást élvez.

Karácsonykor sem tud pihenni

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy Boginak küzdelmes ennyit dolgoznia, ő egyáltalán nem érzi megterhelőnek, sőt, korábban több interjújában is elárulta, hogy korábbi házasságában is tulajdonképpen ez okozta az elsődleges problémát, hogy mindig a saját lábán állt és ebből nem is volt hajlandó engedni. Hat nyelven beszél, imád fejlődni és kamatoztatni a tudását.

Még mindig nagyon sok a munka év végén, karácsonykor is dolgozni fogok, viszont már otthonról, Erdélyből. A legfontosabb nyilván az, hogy a családdal együtt lehessek, illetve, hogy a barátaimmal is meg tudjak szervezni egy találkozót az évnek ebben az időszakában. Egy karácsonyi vacsora mindenképpen bele kell férjen és megmondom őszintén nagyon szeretek ajándékozni is

– mondja mosolyogva, majd hozzáteszi: