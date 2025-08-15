Családalapításra készül Csősz Bogi: „A férfiak sosem szólhattak bele a karrierembe!"

Csősz Boglárka története nem a tipikus „nagyvárosi lány a kifutón” sztori. Az erdélyi kislány tudatosan építette fel magát, már gyerekként érezte, hogy nem elégíti ki a lakókörnyezet, ahol felnőtt. Bogi élete és karrierje egy hajthatatlan vágy köré épült: ki akart törni a megszokottból, és saját lábára állni.

Csősz Boglárka Burek Talu-val hosszú ideig volt házas (Fotó: Máté Krisztián)

Csősz Boglárka gyerekkoráról: mozgalmas, de szűkös impulzusokkal

Erdélyben nőtt fel, a román kommunizmus éveiben, nem különösebben erős anyagi háttérrel, de kulturálisan gazdag közegben. Csősz Boglárka családja aktív társasági életet élt, néptáncoltak, sok előadásra vitték Bogit, így gyerekkora mozgalmas volt.

„Mégis, már 8-9 évesen éreztem, hogy nem elégszem meg azzal a jövőképpel, hogy helyben érettségizek majd és átlagos munkát vállalok. A korai családalapítás sem szerepelt a terveim között. Már kislányként tudtam, hogy világot fogok látni. Pici gyerekként is mindig ki akartam törni abból a környezetből, amiben voltam, valamiért nekem nem adott elég impulzust”

– kezdte Bogi a Borsnak.

Csősz Boglárka modell karrierje korán indult, a mai napig is vannak felkérései (Fotó: Végh István)

A világ felfedezésének vágya

Bogi biztos volt benne, hogy nem a megszokott út szerint fog élni: „Tudtam, hogy világot fogok látni” – mondta. Ez a vágy formálta életútját, és már gyerekként elkezdte tudatosan építeni a jövőjét. Elmondása szerint sokat jelentett számára, hogy korán önellátóvá vált, és ekkor kezdte el modell karrierjét is.

"E kapcsán találkoztam olyan márkatulajdonosokkal, akik inspirálták a szakmai fejlődésemet. Ezek az élmények ösztönöztek arra, hogy sok szakmai dolgot kipróbáljak, és minden lépésemben érezhető volt a függetlenségre való törekvés" – emelte ki Bogi.

A szülői ház nem szabott szigorú pályát

Csősz Boglárka szüleitől szabad kezet kapott abban, hogy milyen jövőképet álmodik meg magának. Elmondása szerint, mivel nem volt családi vállalkozás vagy generációkon átöröklött szakma, így támogatták őt jövője alakításában. Ez a szabadság egyszerre volt áldás és kihívás.

„Engem nem lehet határok közé szorítani, rettegtem a gondolattól, hogy egy életen át ugyanazt a szakmát űzzem” – fogalmazott.