Családalapításra készül Csősz Bogi: „A férfiak sosem szólhattak bele a karrierembe!"

Csősz Boglárka története nem a tipikus „nagyvárosi lány a kifutón” sztori. Az erdélyi kislány tudatosan építette fel magát, már gyerekként érezte, hogy nem elégíti ki a lakókörnyezet, ahol felnőtt. Bogi élete és karrierje egy hajthatatlan vágy köré épült: ki akart törni a megszokottból, és saját lábára állni.
Erdélyben nőtt fel, a román kommunizmus éveiben, nem különösebben erős anyagi háttérrel, de kulturálisan gazdag közegben. Csősz Boglárka családja aktív társasági életet élt, néptáncoltak, sok előadásra vitték Bogit, így gyerekkora mozgalmas volt.
„Mégis, már 8-9 évesen éreztem, hogy nem elégszem meg azzal a jövőképpel, hogy helyben érettségizek majd és átlagos munkát vállalok. A korai családalapítás sem szerepelt a terveim között. Már kislányként tudtam, hogy világot fogok látni. Pici gyerekként is mindig ki akartam törni abból a környezetből, amiben voltam, valamiért nekem nem adott elég impulzust”
– kezdte Bogi a Borsnak.
Bogi biztos volt benne, hogy nem a megszokott út szerint fog élni: „Tudtam, hogy világot fogok látni” – mondta. Ez a vágy formálta életútját, és már gyerekként elkezdte tudatosan építeni a jövőjét. Elmondása szerint sokat jelentett számára, hogy korán önellátóvá vált, és ekkor kezdte el modell karrierjét is.
"E kapcsán találkoztam olyan márkatulajdonosokkal, akik inspirálták a szakmai fejlődésemet. Ezek az élmények ösztönöztek arra, hogy sok szakmai dolgot kipróbáljak, és minden lépésemben érezhető volt a függetlenségre való törekvés" – emelte ki Bogi.
Csősz Boglárka szüleitől szabad kezet kapott abban, hogy milyen jövőképet álmodik meg magának. Elmondása szerint, mivel nem volt családi vállalkozás vagy generációkon átöröklött szakma, így támogatták őt jövője alakításában. Ez a szabadság egyszerre volt áldás és kihívás.
„Engem nem lehet határok közé szorítani, rettegtem a gondolattól, hogy egy életen át ugyanazt a szakmát űzzem” – fogalmazott.
Bár tévéjük sem volt, a könyvek nyitották ki számára a világot. Inspirációt merített példaképeiből, köztük Waris Dirie és Cindy Crawford történetéből. Csősz Boglárka modell karriert álmodott meg magának, amely iránt 9-10 évesen érdeklődött, 14 évesen pedig olasz márkáknak dolgozott. Erős önbizalma sokszor „önhittségnek” tűnt, de ez segítette abban, hogy magabiztosan képviselje a márkákat, amelyekkel együttműködött.
A gyors felnőtté válás elkerülhetetlen volt. Megtanulta beosztani a pénzét, önállóan gondoskodni magáról, és helytállni a szakmában. A nagy bizalom néha túl korai közelséget engedett másoknak, de Bogi mindig gyorsan lépett, ha nem jó szándékkal közeledtek felé. Szülei támogatták döntéseiben, bíztak benne, és elfogadták, hogy a korán kezdődő „nagybetűs élet” az ő útja.
„Mindig határozott elképzelésem volt arról, hogy mit hogyan fogok építeni” – vallja.
Csősz Bogit párja és kapcsolatai soha nem befolyásolták, hogy meghatározzák szakmai útját. Tudatosan vigyázott arra, hogy ne befolyásolják munkáját vagy terveit.
„A férfi nekem inkább lelki kapocs, nem valaki, aki beleszól a karrierembe” – mesélte lapunknak. A lelki biztonság fontos volt számára, de a függetlenség még fontosabb. Emellett Boglárka szeretne gyermeket vállalni, és szerencsésnek tartja, hogy a modern orvostudomány már lehetővé teszi számára, hogy ezt a vágyát is megvalósítsa.
Én abszolút hiszek benne, hogy egy nő, szerencsére a tudománynak köszönhetően egészen 50-55 éves koráig is vállalhat gyermeket, akár egy hosszú karrier után is, vagy amikor már úgy érzik, hogy anyagilag, emocionálisan, mentálisan biztonságban érzik magukat. Én nyitott vagyok rá, hogy bármikor családot alapítsak, vagy gyerekeim legyenek, úgyhogy ez nem kérdés számomra. Egyszerűen én abban hiszek, hogy mindenre meg kell találni a megfelelő időt.”
Részleteket viszont nem árult el, hogy a jelenlegi partnerével tervezi-e a családalapítást.
Bogi története azt mutatja, hogyan törhet ki egy erős személyiség a megszokottból, miközben kulturálisan gazdag közegből indul. Hajthatatlansága, tudatossága és nemzetközi sikerei miatt akár a következő Gábor Zsazsa is lehetne. Ezt mindenki maga döntheti el, de mindenesetre Bogi a magyar sztárkultúrában olyan karakter, aki nemcsak tehetségét, hanem önálló személyiségét is világszerte megmutatja.
