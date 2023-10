Őszinte vallomás: A pesti éjszakában pillantotta meg szerelmét a TV2 sztárja

Szeretet, hála és győzelem – ez a mottója Csonka Mikinek, aki eddig jött, látott és győzött a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadában. Vasárnap este pedig az is eldől, bekerül-e a TV2 népszerű tehetségkutatójának élő show-jába, a legjobb 16-ba.

Csonka Miki 2021 után idén is szerencsét próbál a Sztárban Sztár leszek!-ben (Fotó: TV2)

A 38 éves énekes a Borsnak mesélt őszintén arról, hogy a zene mellett a családja a legfontosabb, immár 17 éve él boldog házasságban a feleségével, aki három közös gyermekkel is megajándékozta az énekest.

Szerelem első látásra a Köztársaság téren

Miki és kedvese egészen filmbe illő módon találkoztak először. A Sztárban Sztár leszek! tehetséges versenyzője nevetve idézte fel, mi is történt azon a budapesti éjszakán.

– A megismerkedésünk nagyon vicces volt. Én egy fellépésről mentem haza, 18 éves koromban kezdtem el Magyarországon mindenféle bárokban énekelni. Aznap este is így volt, soha nem fogom elfelejteni, egy hófehér öltönyben mentem hazafelé, kissé mámoros állapotban. A VIII. kerületi Köztársaság téren bandukoltam, ami ma már II. János Pál pápa tér, amikor megpillantottam egy gyönyörű lányt, Laurát. Szó szót követett, elkezdtünk beszélgetni és három nappal később már nagyon közel kerültünk egymáshoz. Egy hónapra rá pedig azon kaptuk magunkat, hogy együtt élünk, és ez azóta így is maradt – kezdte a Borsnak Miki, aki azt sem tagadta, hogy a 17 év alatt azért nekik is voltak hullámvölgyeik, de végig kitartottak egymás mellett.

– Manapság már másképpen mennek a dolgok, sok a futó kaland, de a mi kapcsolatunk megmaradt. A tizenhét év alatt persze nekünk is voltak nehézségeink, három közös gyermekünk van, ami nem egy könnyű helyzet. A gyereknevelés nyolcvan százaléka a feleségemre van hagyva, én elmegyek, és keresem a pénzt ahhoz, hogy egy ilyen nagy család jól éljen. Albérletben lakunk, nem egyszerű a dolog, dolgozni kell azon, hogy meg tudjunk élni. Természetesen a feleségem is visszavágyik már a munkába, de egy 9 és egy 1,5 éves kisfiú, és egy 8 éves kislány mellett ez egyelőre lehetetlen – sóhajtott az énekes, aki igazán intenzív családi életet él. Amikor nem a színpadon áll és énekel, akkor főállású apuka, aki mindenből kiveszi a részét, arra pedig különösen büszke, hogy náluk egész nap szól a zene és a gyerekei is örökölték a muzikalitását.