Hoppá! Győzike után az X-Faktorból kiejtett énekessel állt össze a CRAZYBOYS

Amihez a CRAZYBOYS DJ-duó hozzányúl, az slágerré válik! Most pedig a sok kritikát kapó X-Faktorból méltatlanul kiszavazott Istenes Márkóval dolgoztak együtt. A nézők egy emberként háborodtak fel, mikor a tehetséges fiú kiesett a versenyből, de hála a producer-DJ-duónak, azaz Gugi Zsolt és Nyilas Kristóf kettősének, nem marad sláger nélkül.

Nyilas Kristóf és Gugi Zsolt kettőse számtalan slágert gyártott már: most új előadóval dolgoznak (Fotó: Instagram/CRAZYBOYS)

Istenes Márkó kiesése felbőszítette a nézőket

„A GAME OVER egy rendhagyó dal, más, mint amit a CRAZYBOYS-tól megszokhatott a közönség” – árulta el lapunknak Gugi Zsolt, a DJ-duó egyik tagja. „Ez egy trap-beat stílusú dal, amibe Márkó beleviszi a saját hajlításait is.”

Az X-Faktor hétről hétre tartogat olyasmit, ami felbőszíti a nézőket, ilyen volt Márkó kiesése is, s bár Tóth Andi azt ígérte, nem engedi el a kezét, biztosan az is nagy löket lesz számára, hogy a DJ-duóval dolgozik.

„Márkó akkor írt nekünk, miután megjelent a Kaly Rolanddal és Halász Rebekával közös »Messze még a holnap«, ami nagyon nagyot ment! Márkó épp akkor esett át egy szakításon, nagy csalódásnak élte meg ezt, azt érezte, erős szöveget tud írni a house-os alapunkra. Azonnal megvolt az összhang és már mentünk is a stúdióba” – tette hozzá a DJ, aki társával nemrég Karapancsev Kristóf szakítós dalán dolgozott.

Küldjük a dalt mindenkinek, aki már csalódott párkapcsolatban, és azt hiszem, ez nagyjából mindenkire igaz. Szóval, fel a fejjel, nagy még a világ, sok lehetőség van ismerkedni. Ezt jelenítjük meg a klipben is, amiben Márkó »gonosz exe« nem más, mint a Kísértés egykori szereplője, Kardos Anna!

– utalt a TV2 realityjének csinos sztárjára.

A CRAZYBOYS tagjai is szerepet kaptak

„Dolgoztunk már vele, és nagyon vágyott egy főszerepre. Nagyon kedves lány, de rögtön át tudott szellemülni a gonosz ex-szerepébe, ami nagyon jól is állt neki. Persze, ez csak egy szerep, és sokszor elnevettük magunkat a jelenetek alatt.”

„A klipben mi is szerepelünk Kristóffal, mint mindig! Ez a bizonyos ex ugyanis castingot rendez, hogy ki legyen a következő pasija: mi formáljuk meg a különböző sztereotípiáknak megfelelő srácokat” – tette hozzá a Romantic slágerét is feldolgozó zenészduó, majd elárulta, a klip technikai részét tekintve merész újítással állnak elő: nem megszokott módon, álló formátumú, szűk nézetet alkalmaznak, hogy telefonon is könnyebben nézhető legyen.