Újabb legenda távozott: elhunyt Chris Rea

Gyászol a zenész világ: 74 éves korában meghalt Chris Rea brit énekes-zeneszerző – közölte család szóvivője.

Meghalt Chris Rea brit énekes-zeneszerző Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mély fájdalommal tudatjuk szeretett Chrisünk halálát. Ma korábban, rövid betegség után, békésen elhunyt a kórházban, családja körében

– tudatta a család szóvivője szívszorító közleményében.

Chrisnél korábban hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak, és 2001-ben eltávolították a hasnyálmirigyét - írja a Daily Star.

Christopher Anton Rea 1951. március 4-én született az észak-angliai Middlesbrough városában. Karrierje során olyan nagy slágerek vált ismertté, mint a Driving Home for Christmas, az On the Beach és a The Road to Hell.

Chris összesen 25 stúdióalbumot vett fel, amelyek közül kettő az Egyesült Királyság albumlistájának élére került megjelenésekor. Elton Johnnal közösen felvett egy duettet If You Were Here With Me címmel, és 1988-ban, 1989-ben és 1990-ben Brit Awards-díjra jelölték. Az énekes 1978-ban Grammy-jelölést kapott a legjobb új előadó kategóriában Fool című kislemezével, amely a Billboard Hot 100 listán a 12. helyet érte el, és három hétig vezette az Adult Contemporary Chart listát.

A rajongók sorra búcsúznak Chris Rea-tól a közösségi médiában Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Chris rajongóit lesújtott a hír, és a közösségi médiában fejezték ki együttérzésüket a zenész családjának.

Egyikük ezt írta: „Vannak dalok, amelyek már nem csak zene, hanem emlékek is. A Driving Home for Christmas mostantól örökre egy kicsit hangosabban fog szólni”. Míg egy másik így fogalmazott: „Ez szívszorító. Kegyetlen irónia, hogy éppen akkor hagy minket, amikor mindenki szó szerint hazautazik karácsonyra az ő hangjára. Zenéje oly sok ünnepi emlék hangulati aláfestése volt. Egy igazi legenda, akit minden decemberben hiányolni fogunk.”