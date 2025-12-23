ByeAlex sokkoló vallomást tett: „Szereti a kólát az a csini test, ledobja a bugyiját nagyon szívesen”

Alighogy lecsengett a ByeAlex-drogügye körüli botrány, máris itt az új dala, amely újra felkavarja az állóvizet. A zenész neve az elmúlt időszakban nemcsak a slágerekkel, hanem rendőrségi hírekkel és magyarázkodással is összeforrt, ezért különösen érzékeny, milyen üzenetekkel tér vissza a nyilvánosság elé. A legfrissebb megjelenése azért is vált ki erős reakciókat a hallgató körében, mert olyan témákhoz nyúl, amelyek korábban már komoly vitákat generáltak körülötte. Lássuk a konkrétumokat ByeAlex új zenéje kapcsán, amely a lányok a kádban címet viseli.
A Missh (Demeter Mihály) közreműködésével készült „Lányok a kádban” című dal világosan kijelöli azt a közeget, amelyben a történet játszódik. ByeAlex nem ködösít, az első sorokban egy éjszakai, kontrollvesztett állapot képei jelennek meg: „Idegen lányok a kádamban, szerintem hajnal kettő van”. A hangulat egyre nyomasztóbbá válik, amikor így folytatja:
A pulzusom lassú, a légszomjam, már sokszor mondtam váratlan, kicsike a teste a kádamban, amikor megforgatom a nyálamban
– énekli ByeAlex. A dalszövegben a kábítószerre való utalás sem marad rejtve, sőt, nyíltan megjelenik: „Szereti a kólát az a csini test, ledobja bugyiját nagyon szívesen”.
A dal másik szereplője Missh, aki korábban maga is több botrány és szerhasználattal kapcsolatos ügy miatt került a címlapokra. Az ő része minden eddiginél nyersebb, sokak szerint már nemcsak provokatív, hanem kifejezetten sokkoló: „Imádom benne, hogy b*szni tud, keményen k*r, szemembe néz és magára húz” – hallhatjuk a lélekmelengető sorokat. Missh ezzel felveti ismét azt az örök vitát, ami azt vizsgálja, hogy egy művésznek kötelessége példát mutatnia, illetve mérlegelni a fiatal hallgatóira gyakorolt hatását, avagy sem. Különös pikantériája az ügynek, hogy az említett zenész már családapa.
ByeAlex új dala óhatatlanul összekapcsolódik a közelmúlt eseményeivel. A „Lányok a kádban” nem pusztán egy új megjelenés, hanem újabb bizonyítéka annak, hogy a botrány nem véletlenül környékezte meg az Euróvíziós Dalfesztivál egykori felfedezettjét. Hogy ez tanulságok levonása helyett inkább ráerősítés a korábbi vádakra, azt a hallgatók és a közvélemény döntik el – de az biztos, hogy a csendes visszatérés lehetősége ezúttal is elúszott.
