Felemészti a gyász a magyar énekest, teljesen váratlanul meghalt az öccse

Burai Krisztián öccse teljesen váratlanul hunyt el, mindössze 40 évesen. Az énekes és a család értetlenül állnak a tragédia előtt, semmi előjele nem volt, Csabi nem volt beteg, mégis egyik reggel nem ébredt fel. A Sztárban Sztár korábbi versenyzője úgy érezte, teljesen megsemmisül, felemészti a gyász.

A népszerű énekes dalt írt elhunyt öccse emlékére Fotó: Instagram

Gyászol a magyar énekes, Burai Krisztián családja összetört

Az élet egy teszt, és ha vége van, az egy újnak, egy jobbnak a kezdete – így gondol Burai Krisztián unokatestvére halálára . A népszerű énekes próbál pozitív maradni és hisz abban, hogy fognak még találkozni.

„Drága Öcsém! Veled együtt most meghalt egy részem! De tudom, hogy egy napon majd találkozunk, addig is most már TE vigyázz ránk! Úgy fájsz, olyan mértékben, hogy szinte már pont ez kelt bennem reményt, hogy egy másik világban, egy másik helyen majd örökké együtt leszünk! Nagyon, de nagyon szeretlek Csabim!”

– így búcsúzott hivatalos oldalán szerettétől Burai Krisztián.

Mint kiderült, a tragédia teljesen váratlanul történt.

– Nem tudjuk mi történt, egyik reggel nem ébredt fel – kezdte nagy sóhajjal lapunknak Burai Krisztián.

Előtte nyaralni voltak, hosszú buszutazás után értek haza, semmi baja nem volt, csak fáradt volt. Csabi csak 40 éves volt és megállt a szíve, az egész családot lesújtotta a halála. Én is napokig úgy éreztem, hogy felemészt a gyász, a keserűség, a fájdalom mardosta a lelkemet. A feleségem szeretett volna segíteni, az ő ötlete volt, hogy írjak neki egy dalt, rögtön kettő is született a szívemből, az érzéseimből.

Az énekes a két dal közül végül azt választotta öccsének, amelyik afrikai hangulatú, pozitív és ami nem a gyászról, a fájdalomról szól.

– Megkérdeztem Csabi szeretteit, mit szólnak ahhoz, ha így állítok emléket, és nem ellenezték, sőt. Spirituális beállítottságú vagyok, hiszek abban, hogy mindennek meg van az oka, annak is, hogy őt tovább engedték. Hiszek abban, hogy a halála nem volt értelmetlen és ő csak előre ment!