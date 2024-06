„Nagy szívfájdalmam, ha egy gyerek szemében fájdalomkönnyeket látok” – Bódi Csabi, Burai Krisztián és Merci B is ingyenes koncertet ad a hétvégén

Gasztronómia, zene és családi programok találkozásának lehetnek szem – és fültanúi azok, akik június 28-29-30-án kilátogatnak a XVII. kerületi Bakancsos piacra. A háromnapos fesztiválon ugyanis rengeteg ingyenes program várja a családosakat és a gasztronómia, zene kedvelőit. A különleges rendezvény célja egy genetikai betegségben szenvedő debreceni kisfiú, Kneifel Ádin segítése.

Egy 3 éves, genetikai beteg kisfiúnak tudnak adakozni a résztvevők Fotó: Facebook/ Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

Izomsorvadásos kisfiún segítenek a fesztivál bevételével

A 3 éves Ádin Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved, ami azt jelenti, hogy az izmai folyamatosan sorvadnak. Az izomsorvadást egy amerikai génterápia tudja megállítani, amire a csodával határos módon össze is gyűlt az összeg nemrég. Most azonban a család kiutazását és a kisfiú utókezelését szeretnék támogatni a sztárok és a szervezők a jótékonysági fesztiválon befolyt összeggel. A rendezvény ugyanis bár ingyenes lesz, a szórakoztató programok és koncertek közben lehetőség lesz adakozni a családnak, a több helyre is kihelyezett dobozokba.

A fellépőknek közös szívügye a beteg gyerekek segítése és a jótékonykodás. Éppen ezért a rendezvényen nem csak zenélnek, de fotót és autogramot is lehet tőlük kérni.

Három gyermekes családapaként nem volt kérdés, hogy részt veszek ezen a rendezvényen. A drága Jó Isten megáldott minket azzal a szerencsével és áldással, hogy a hobbink lehet a munkánk és ebből tudjuk eltartani a családunkat. Továbbá a több évtizednyi szeretet, amit a kedves emberektől kapunk az megfizethetetlen... Nagyon szeretem a gyerekeket és nagy szívfájdalmam, hogyha egy gyerek szemében az örömkönnyek helyett fájdalom könnyeket látok

– nyilatkozta a Borsnak Bódi Csabi, akinek családja történetében ez az 522. jótékonysági rendezvény lesz.

– A szeretet az egy áramlás technikai kérdés, felém is áramlik és én is áramoltatom közönség és az emberek felé. Ez így kerek így ér körbe, szóval adni és kapni is jó. Bízom az összefogásunk erejében, Ádin gyógyulásában. A nyári kiemelt koncertjeim között egy ilyen jótettel is szolgálhatom a pozitív zónát. Mert én minden erőmmel, a "jók" csapatát erősítettem – tette hozzá Cory is, a Happy Gang tagja.