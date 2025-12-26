KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Az én korszakom lassan véget ér" – Bródy János bejelentette: ekkor vonul vissza

búcsúkoncert
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 07:36
visszavonulBródy János
Ennyi volt: a zenészlegenda bejelentette visszavonulását.

Ennyi volt: a 79 éves Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró bejelentette a visszavonulását. Bródy János hatalmas életművet tudhat maga mögött. Azt is felfedte, mikor lép utoljára színpadra.

Bródy János visszavonul
Bródy János elárulta: visszavonul  Fotó: Mate Krisztian

Bródy János visszavonul: ekkor láthatjuk őt utoljára

Az Illés- és Fonográf zenekarok oszlopos tagja karácsonykor fedte fel titkát: hamarosan abbahagyja a zenélést, végleg szögre akasztja a gitárt. Már az időpont is megvan, mikor láthatja őt utolsó alkalommal a nagyérdemű.

Megérlelődött az az elhatározásom, hogy április 11-én, a Költészet napján befejezettnek tekintem a zenei életbe való közreműködésemet

 – jelentette ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Amikor Rónai Egon rákérdezett, lesz-e búcsúkoncert, így válaszolt:

"Olyasfajta, olyasfajta, ezt nem szívesen jelenti ki az ember."

Én azt gondolom, hogy az én korszakom lassan véget ér 

– összegzett a zenész, aki az utóbbi időben leginkább fia kapcsán került a hírekbe. Mint ismert, Bródy Miklós Dániel 2023 decemberében két év börtönbüntetést kapott Amerikában, miután bosszúból feltörte volt munkaadója, a The First Republic Bank informatikai rendszerét. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu