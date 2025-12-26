"Az én korszakom lassan véget ér" – Bródy János bejelentette: ekkor vonul vissza

Ennyi volt: a 79 éves Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró bejelentette a visszavonulását. Bródy János hatalmas életművet tudhat maga mögött. Azt is felfedte, mikor lép utoljára színpadra.

Bródy János elárulta: visszavonul Fotó: Mate Krisztian

Bródy János visszavonul: ekkor láthatjuk őt utoljára

Az Illés- és Fonográf zenekarok oszlopos tagja karácsonykor fedte fel titkát: hamarosan abbahagyja a zenélést, végleg szögre akasztja a gitárt. Már az időpont is megvan, mikor láthatja őt utolsó alkalommal a nagyérdemű.

Megérlelődött az az elhatározásom, hogy április 11-én, a Költészet napján befejezettnek tekintem a zenei életbe való közreműködésemet

– jelentette ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Amikor Rónai Egon rákérdezett, lesz-e búcsúkoncert, így válaszolt:

"Olyasfajta, olyasfajta, ezt nem szívesen jelenti ki az ember."

Én azt gondolom, hogy az én korszakom lassan véget ér

– összegzett a zenész, aki az utóbbi időben leginkább fia kapcsán került a hírekbe. Mint ismert, Bródy Miklós Dániel 2023 decemberében két év börtönbüntetést kapott Amerikában, miután bosszúból feltörte volt munkaadója, a The First Republic Bank informatikai rendszerét.