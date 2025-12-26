"Az én korszakom lassan véget ér" – Bródy János bejelentette: ekkor vonul vissza

Ennyi volt: a 79 éves Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró bejelentette a visszavonulását. Bródy János hatalmas életművet tudhat maga mögött. Azt is felfedte, mikor lép utoljára színpadra.
Az Illés- és Fonográf zenekarok oszlopos tagja karácsonykor fedte fel titkát: hamarosan abbahagyja a zenélést, végleg szögre akasztja a gitárt. Már az időpont is megvan, mikor láthatja őt utolsó alkalommal a nagyérdemű.
Megérlelődött az az elhatározásom, hogy április 11-én, a Költészet napján befejezettnek tekintem a zenei életbe való közreműködésemet
– jelentette ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Amikor Rónai Egon rákérdezett, lesz-e búcsúkoncert, így válaszolt:
"Olyasfajta, olyasfajta, ezt nem szívesen jelenti ki az ember."
Én azt gondolom, hogy az én korszakom lassan véget ér
– összegzett a zenész, aki az utóbbi időben leginkább fia kapcsán került a hírekbe. Mint ismert, Bródy Miklós Dániel 2023 decemberében két év börtönbüntetést kapott Amerikában, miután bosszúból feltörte volt munkaadója, a The First Republic Bank informatikai rendszerét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.