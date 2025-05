„Mostantól lassított felvételben zajlik az élet” – súlyos baleset érte Barta Sylviát

Barta Sylvia a TV2 egyik meghatározó arca, ami érthető is, hiszen profizmusa mellett bájával és szépségével mindenkit elvarázsol. A magyar műsorvezető rajongói most azonban egyként kaptak a szívükhöz, miután kedvencük maga számolt be arról megrendülten, hogy súlyos baleset érte.

Barta Sylvia súlyos balesetet szenvedett Fotó: Máté Krisztián

Az 55 éves tévés közösségi oldalain tudatta, hogy balesete után mindent újra kell terveznie és több fotót is megosztott az állapotáról, az egyiken a kórházi ágyban látható.

BREAKing news! Képzeld el, hogy tele vagy tervekkel, lendülettel, majd BUMM… jön a gravitáció, és azt mondja: padlóóó! Eltörtem a karom! Az Orsó csontom (Radius)!

– kezdte megrendítő bejegyzést Barta Sylvia, majd így folytatta:

„A balt. A kreatívat. A mindenest. Mert persze azon kevesek közé tartozom, akik balkezesek, no persze nem 2balkezesek, mert akkor lenne egy hasonlóan ügyes másik kezem is, de most rá kellett ébrednem, hogy nincs! Én döntöttem úgy - hogy a legkevésbé tragikus kimenetelű verziót választom és egy fej vagy csípő sérülés helyett inkább - leteszem a bal kezem….”

A TV2 sztárja ezt követően kifejti, hogy most mindent újra kell terveznie, valamint hogy kicsit sem úgy tervezte a következő heteket, hogy egy banális baleset miatt minden borul az életében.

Mostantól lassított felvételben zajlik az élet és jöhet az ÚJRATERVEZÉS! Nem így terveztem a következő heteket…

„Egy banális, otthoni baleset…az ebédlő teraszon megcsúsztam egy nyirkos virágszirmon! Ugye milyen gyönyörű? Síelés, barlangászás, búvárkodás, vitorlázás, biciklizés, korcsolyázás közben soha nem ért semmi baleset! ( A motorozást csak azért nem írtam ide mert egyszer csúnyán elütöttek…) A testem most megálljt parancsolt, így minden tervet újra kell gondolnom – lelassulni, elfogadni, újratervezni. A legrosszabb az egészben a kiszolgáltatottság! Kicsit fáj, bosszant, de hiszem, hogy ebben is van tanulni való”.

Bejegyzését pedig így zárta:

Most jön az elengedés, elfogadás és újratervezés ideje! Köszönöm, hogy most is velem vagytok! Szerencsére az életkedvem töretlen!

A műsorvezető által megosztott képeket itt tudod megnézni: