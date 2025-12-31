Elképesztő, hogy teltek az ünnepek Bangó Marika családjánál!

Bangó Marika a tavalyi éve után idén sem mondhatja el magáról, hogy könnyű időszakot tudhat maga mögött. Az énekesnő életében most sem maradhattak el a fellépések, ám amióta súlyosbodott a gerincproblémája, azóta nem vállal semmilyen fellépést. A boldog nagymama nemsokára pedig már dédnagymamai örömök elé is néz!

Bangó Marika unokája novemberben jelentette be, hogy ismét bővül a család (Fotó: Szabolcs László)

Nagy karácsonyt tartott Bangó Marika családja

Idén végre senki sem utazott el, így együtt tudtuk ünnepelni a karácsonyt, mint egy nagy család. Együtt főztünk, sütöttük a sütiket és minden emlékeztetett minket, miért ez a szeretet ünnepe

– mesélte az énekesnő. Természetesen a témából nem maradhatott ki a család legnagyobb történése az évben, ami kis Tina esküvője volt.

Csodálatos érzés, hogy az unokám esküvőjén ott lehettem és ők is velünk együtt ünnepelhettek, már házasokként. A dédunokám érkezése pedig már egy plusz hab volt a tortára, ami miatt azóta is fantasztikusan érzem magam, hogy dédnagymama leszek

– árulta el Bangó Marika, aki nagyon várja a dédunoka érkezését.

Bangó Margit lánya kicsit elvonul a mindennapok forgásából és férjével kikapcsolódik az osztrák hegyekben (Fotó: Bangó Marika)

Nagy tervei vannak a házaspárnak az újévre

A szilvesztert itthon ünnepeljük, de utána tervezünk kicsit elutazni és kikapcsolni. Ausztriába megyünk férjemmel egészen fel a hegyekbe. Szerintem jót fog tenni ez nekünk, mivel rengeteg minden történt velünk ebben az évben

– számolt be terveiről Bangó Marika és férje, Elemér. Ha újév, akkor új fogadalom az évre. Bangó Marika elmondása szerint nem híve a fogadalmaknak, ám ilyenkor ő sem tudja kihagyni.

Mindig egészséget kérek az Istentől, nem csak számomra, hanem a családunknak. Persze egy kis szerencse is jól jön ilyenkor, de az egészség a legfontosabb nekem. A családunk ilyenkor mindig ezt szokta kívánni, mivel mindenkinek a saját maga és mások egészsége a lényeges ilyenkor

– mondta lapunknak az énekesnő, aki még mindig küzd gerincproblémájával.