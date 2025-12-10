Gyászol Orbán Viktor

Szerda reggel elhunyt Balázs Péter. A legendás színésztől Orbán Viktor a közösségi oldalán búcsúzott.
"Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!"
