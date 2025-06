Korda György és Balázs Klári: alig van idejük ünnepelni a 45 éves évfordulójukat

Hőség, tömeg, turnébusz – sokaknak a nyári fesztiválszezon egyet jelent a lazítással, de Korda György és Balázs Klári számára inkább megfeszített munkáról szól. A legendás házaspár idén is keresztül-kasul járja az országot, fiatalokat megszégyenítő energiával.

Korda György és Balázs Klári a szerelem tökéletes példái (Fotó: hot! magazin)

Korda György nem ismer kifogást: a közönségért mindent!

A távolságok nekik is ugyanakkorák, és a hőség sem kíméli majd őket. Egyelőre azonban más a helyzet.

„A legutóbbi fellépésünkön este 9 órakor álltunk színpadra, és 10 fok volt, de vagy tízezer ember!” – kezdte Korda György a hot! magazinnak. „Ezek az időjárási viszonyok nehezítik a dolgunkat, de ha az a rengeteg ember megtisztel bennünket azzal, hogy ilyen időben is ott áll, akkor énekelünk.”

Láttuk a leheletünket a levegőben, féltünk is, nehogy elkapjon bennünket valamilyen megfázás, mert a hétvégi előadásokon topon kell lennünk

– tette hozzá Balázs Klári, Korda György felesége.

Klári főz, Gyuri énekel – így készül a sztárpár a fesztiválszezonra

Szerencsére a betegség elkerülte őket, a programnaptár pedig már tele van, de nem művelődési házakkal és falunapokkal!

„Szeptember 11-én lesz a Budapest Parkban az önálló koncertünk! A nyár is mozgalmas lesz: EFOTT, Fezen, Cam­pus Fesztivál és a többi; az összes jelentős fesztiválon ott leszünk idén. Nem is azt emelném ki, hogy sok, hanem, hogy minőségi fellépéseink lesznek, és ennek mi nagyon örülünk” – sorolta a művésznő.

Azonban ehhez fizikai erőnlét is szükséges, hiszen már csak az utazás is rettenetesen kimerítő. Márpedig akár délután, akár hajnali egykor lépnek fel, soha nem alszanak a koncertnek otthont adó városban, inkább hazamennek – és akkor magáról a koncertről még nem is esett szó.

A koromnál fogva nem olyan egyszerű másfél órát jelen lenni a színpadon és énekelni, ráadásul utazni 600-800 kilométert. Megpróbálom úgy alakítani az étkezésemet, hogy ne terheljen meg, és a szabadidőmben igyekszem mozogni, hogy megtartsam a formámat. És nagyon fontos, hogy mentálisan tartsam magamat: nem szabad, hogy eljusson a tudatomig, hogy 86 és fél éves vagyok, mert akkor vége a világnak

– nevetett Korda György.