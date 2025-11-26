Fény derült Zsigmond Angi döbbenetes múltjára: Senki nem találná ki, hogy mivel foglalkozott korábban

Mészáros Árpád Zsolt fia Bende és párja, Zsigmond Angi az Ázsia Expressz 5. évadában robbantak be igazán a köztudatba, bár a közösségi médiában már azelőtt is ismertek voltak. Most azonban valami olyasmi derült ki a fiatal szőkeségről, amiről eddig senkinek sem beszélt. Kiderült, mivel foglalkozott Zsigmond Angi régen.

Zsigmond Angi és Mészáros Bende az Ázsia Expressz 2024-es évada által váltak ismertté, de sok mindent még mindig nem tudunk róluk (Fotó: Archív)

Mészáros Bende és Zsigmond Angi tegnap a Chery autómárka új modelljét bemutató rendezvényen jártak, ami a lányban felidézett jó néhány emléket még azokból az időkből, amikor senki sem ismerte.

„Édesapám autószerelő, ami miatt rengeteg autóval találkoztam már életem során. Kiskoromban nagyon sokszor előfordult, hogy apukám dolgozott, én pedig kimentem hozzá, és ott üldögéltem a kocsik között. Ebből pedig az autók iránti szeretetem a mai napig megmaradt, bár bevallom őszintén, én BMW fan vagyok, és az van nekem is” – mesélte Mészáros Bende barátnője a Borsnak.

Egyébként meg is tanultam néhány dolgot, például olajat cserélni én magam szoktam, de kereket is tudok cserélni. És bár nagyjából ennyiben ki is merül a tudásom, azért ha odaállítanak, akkor tudom, hogy mi az a kerék, vagy a csavar

– folytatta.

„De persze ha lerobbannánk valahol, akkor én cserélném ki a kereket. Biztos nem nézném végig, hogy szegény lány csinálja, hát hány kiló? Mint egy kerék” – fűzte hozzá nevetve Bende.

Mészáros Bende Zsigmond Angi korábbi munkájára is büszke, szerinte nincs mit szégyellni azon, amit csinált (Fotó: Szabolcs László)

Mészáros Bende büszke Zsigmond Angi múltjára

Emellett az is kiderült, hogy a fiatal tartalomgyártó korábbi munkája is ehhez a területhez kapcsolódik. Erről ugyan eddig biztosan nem olvashattunk Zsigmond Angi Instagram oldalán, de szerelme most lebuktatta.

„Azt se felejtsük el, hogy ő dolgozott autóalkatrész futárként is korábban, és szerintem erre büszkének kell lenni” – kotyogta ki lapunknak MÁZS fia.

Igen, autószélvédőket szállítottam, meg autóalkatrészeket, még mielőtt úgymond influenszer lettem volna, szóval sokan nem nézik ki ezt belőlem, de bírtam és cipeltem a nehéz dolgokat

– vallotta be őszintén a lány.